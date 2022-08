Quotencheck

Mit der recht einfachen und Corona-konformen Idee verbuchte das ZDF tolle Werte.

Der SWR ist schon seit Jahren bekannt – auch während Corona – öffentliche Veranstaltungen unter gewissen Auflagen zu veranstalten. In diesem Sommer hat das ZDF ebenfalls mehrere Veranstaltungen durchgeführt und diese auf dem Sendeplatz der allseits beliebten «heute-show» ausgestrahlt.Los ging die Sendung am Freitag, den 15. Juli, um 22.30 Uhr. Der allseits bekannte ARD- und RTL-Komiker Torsten Sträter begrüßte die Youngstars Maxi Gstettenbauer und Ozcan Cosar. Die Premiere erreichte 1,87 Millionen Zuschauer, bei sommerlichen Temperaturen verschaffte sich das ZDF damit unterdurchschnittliche 9,9 Prozent. Auch Lisa Feller schaute vorbei und brachte 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährige mit. Die halbstündige Sendung erreichte einen guten Marktanteil von 8,2 Prozent.Eine Woche später reagierte man auf die Spiele der UEFA Euro 2021 in England und ging erst 45 Minuten später auf Sendung. Das Vorprogramm war mit «SOKO Leipzig»-Wiederholungen kein Hit. Michael Mittermeier sorgte für 1,28 Millionen Zuschauer auf dem 23.15-Uhr-Slot, der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 9,2 Prozent. Die Sendung mit Helene Bockhorst, Passun Azhand und Atze Schröder brachte 0,28 Millionen junge Zuschauer und acht Prozent Marktanteil.Auch am 29. Juli ging «ZDF Comedy Sommer» am Freitag erst um 23.15 Uhr auf Sendung, obwohl keine Fußball-Europameisterschaft der Frauen auf dem Programm stand. Allerdings setzte das ZDF auf die DFB-Pokal-Partie zwischen 1860 München und Borussia Dortmund. Die Sendung mit Tahnee holte nur eine Million Zuschauer, die Gäste Filiz Tasdan, Kaya Yanar und Moritz Neumeier sicherte sich einen Marktanteil von 7,3 Prozent. Bei den jungen Leuten standen 0,34 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil belief sich auf fantastische elf Prozent.Die letzte Ausgabe, die am 5. August ausgestrahlt wurde, sicherte sich 1,43 Millionen Zuschauer. In die Rolle des Gastgebers schlüpfte Abdelkarim, der Nega Amiri, Nikita Miller und Ingmar Stadelmann begrüßte. Der Marktanteil lag nun bei 7,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährige sicherte sich der Fernsehsender 0,40 Millionen Zuschauer und 9,3 Prozent.Der «ZDF Comedy Sommer» mag beim Gesamtpublikum kein großer Renner gewesen sein. Nur 1,40 Millionen Menschen waren im Durchschnitt dabei, das bedeutete einen mauen Marktanteil von 8,6 Prozent. Die Sendung machte aber beim jungen Publikum mit 0,34 Millionen und 9,1 Prozent eine gute Figur.