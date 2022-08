Amazon dreht «Good Neighbors»

US-Fernsehen

Die dreiteilige Dokumentationsreihe beschäftigt sich mit mexikanischen und amerikanischen Fußballspielern.

Prime Video hat offiziell grünes Licht fürgegeben, eine dreiteilige Doku-Serie über einen der einzigartigsten und intensivsten Wettkämpfe im internationalen Sport: Die Rivalität zwischen der mexikanischen und der amerikanischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Die Doku-Serie wird im Herbst dieses Jahres rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ausgestrahlt.«Good Neighbors» wird die politischen, sozialen und sportlichen Aspekte einer Rivalität beleuchten, die in den letzten 30 Jahren zu einem Muss im Fernsehen geworden ist. «Good Neighbors» ist weit mehr als nur eine Sportdokumentation und beleuchtet die persönlichen und beruflichen Werdegänge von Stars aus beiden Ländern, wie Landon Donovan (USA) und Rafa Márquez (Mexiko), die während ihrer jeweiligen Karrieren Anfang und Mitte der 2000er Jahre zu Symbolen der Kulturen ihrer Länder wurden. «Good Neighbors» beleuchtet auch den leidenschaftlichen, internationalen Kampf um Talente auf dem Spielfeld und die Unterstützung der Fans, der die Grenze zwischen den USA und Mexiko zu einer der faszinierendsten Fußballregionen der Welt gemacht hat, in der Spieler – und Familien – aus beiden Ländern im Mittelpunkt der Rekrutierungskämpfe zwischen diesen beiden eng miteinander verbundenen Nationen stehen. Die Herren-Nationalmannschaften der USA und Mexikos haben sich für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert, die im November beginnt."Die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft steigt, und wir freuen uns, den Zuschauern diese unglaubliche Doku-Serie über die spannungsgeladene Rivalität zwischen diesen grenzüberschreitenden Nationalmannschaften präsentieren zu können", so Matt Newman, Leiter von Prime Video Original Sports Content. „«Good Neighbors» ist der erste Teil einer aufregenden neuen Reihe von Original-Sportprogrammen, die Prime Video Sports in den nächsten Jahren auf den Markt bringen wird. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans mehr über all die tollen Inhalte erfahren, die wir am Horizont haben."