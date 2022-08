Starz ordert mehr «Power Book III: Raising Kanan»

US-Fernsehen

Die dritte «Power»-Serie geht weiter. Inzwischen gibt es ein riesiges Franchise.

ist bei Starz für eine dritte Staffel verlängert worden. Die Nachricht wurde auf der Sommer-Pressetour der Television Critics Association 2022 bekannt gegeben und kommt noch vor der Premiere von Staffel zwei am 14. August.«Raising Kanan», die dritte Serie im «Power»-Universum, spielt in den frühen 90er-Jahren und erzählt die Entstehungsgeschichte von Kanan Stark (MeKai Curtis) und seinem Einstieg in die kriminelle Welt durch seine Mutter Raquel (Patina Miller), die das Drogenimperium der Familie rücksichtslos leitet. Omar Epps, London Brown, Malcolm Mays, Joey Badass, Hailey Kilgore, Shanley Caswell und Antonio Ortiz spielen ebenfalls mit.„Unsere leidenschaftlichen und treuen Fans haben die Rückkehr von «Raising Kanan» in Staffel 2 sehnlichst erwartet, um zu sehen, wie sich der junge und naive Teenager Kanan Stark in den skrupellosen, unbestechlichen Charakter verwandelt, den sie kennen und lieben", so Kathryn Busby, President of Original Programming bei Starz. "Und wir sind begeistert, dass wir eine dritte Staffel mit dieser unglaublichen Besetzung, angeführt von Patina und MeKai, in Angriff nehmen werden.