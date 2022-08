«Sex Tape V.I.P.»: Natascha Ochsenknecht blickt in Promi-Schlafzimmer

TV-News

Noch im August ist die neue Reality-Show bei discovery+ zu sehen. Unter anderem gewähren Julian F.M. Stoeckel und Ennesto Monté private und intime Einblicke.

Der seit rund anderthalb Monaten aktive Streamingdienst discovery+ hat die nächste Eigenproduktion angekündigt. Am 25. August startet die Reality-Show. Für die Moderation konnte der Warner-Bros.-Discovery-Dienst die ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin Natascha Ochsenknecht gewinnen.In den vier Ausgaben der Show nehmen insgesamt zwölf prominente Paare teil und gewähren intime Einblicke in ihr Privatleben. Sie zeigen, wie sie leben und lieben und sprechen mit der Gastgeberin ganz offen darüber, wie es um ihr Sexleben bestellt ist. Das Setting ist eine Villa auf dem Land. Pro Folge hat Ochsenknecht dort drei Paare zu Gast, die ihr ganz persönliches Sex Tape mitgebracht haben. Dafür haben sich die Teilnehmer mit einer Kamera selbst im Alltag – aber auch vor, während und nach dem Sex gefilmt. In der Gruppe schauen sie sich die höchst intimen Videos an, diskutieren darüber und erhalten so auch neue Impulse oder Ratschläge für ein lebendiges Liebesleben und eine glückliche Beziehung.In der ersten Staffel von «Sex Tape V.I.P.» gewähren unter anderem Designer, Schauspieler und Entertainer Julian F.M. Stoeckel und sein Partner Marcell, Tattoo-Model und Reality-TV-Star Kate Merlan mit ihrem Ehemann, Fußballer Jakub Jarecki, Sänger und Reality-TV-Star Ennesto Monté mit seiner neuen Freundin Marry sowie die Doku-Soap-Legenden Frank und Elke Fussbroich und "The Burlesque Rockstar" Eve Champagne mit Partner Dennis Einblicke in ihre Schlafzimmer.