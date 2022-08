Blockbuster-Battle

Vin Diesel tritt in diesem Battle sowohl als Dominic Toretto als auch als Xander Cage in Erscheinung. Wer von beiden holt sich den Sieg? Oder macht ihm Dwayne Johnson den Titel als Actionstar Nummer eins streitig?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(ProSieben, 20:15 Uhr)Vin Diesel in seiner Paraderolle als Triple X: Agent Gibbons bittet den im Exil lebenden Xander, noch einmal als Geheimagent für die US-Regierung zu arbeiten. Sein Auftrag: die Bergung der Büchse der Pandora, eine zerstörerische Waffe, mit der man militärische Satelliten kontrollieren kann. Als sich der Schurke Xiang und dessen Handlanger an Xanders Fersen heften, um Pandoras Box in ihren Besitz zu bringen, beginnt für Triple X und sein Team ein Wettlauf gegen die Zeit. Das Quotenmeter-Fazit in der Kino-Kritik war kurz und knapp, aber lobend : „Rasant, extrem witzig und spektakulär: «xXx 3» bietet geballte Action, launige Sprüche und einen fetzigen Cast.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 4IMDb User Rating: 5(RTL, 20:15 Uhr)Als der ehemalige FBI-Einsatzchef Will Sawyer seinen neuen Job als Sicherheitschef im höchsten Wolkenkratzer der Welt antritt, ahnt er noch nicht, dass es für seine Familie schon bald um Leben und Tod gehen wird. Denn als im 96. Stock des Hochhauses ein Feuer ausbricht, sind hunderte Menschen gefangen - einschließlich Sawyers Frau und Kinder. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, bei dem Sawyer Menschenleben retten und die Brandstifter finden muss. Quotenmeter schrieb in der Kino-Kritik : „Als Actionspektakel ist «Skyscraper» daher eine ernüchternde Seherfahrung. Als simpler, actiongesteuerter Thriller geht diese 125-Millionen-Dollar-Produktion trotz einiger wackliger Digitaltricks allerdings auf.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 6(Sky Action, 20:15 Uhr)Jetzt heißt es Bruder gegen Bruder! In Teil neun der Speed-Saga taucht ein Verwandter auf, der mit Dom noch eine Rechnung offen hat. Die Crew muss erneut mit Vollgas die Welt retten. Auch der neueste Teil der «Fast & Furious»-Reihe musste sich der Quotenmeter-Kino-Kritik stellen : „ Auch beim 9. Teil der «Fast & Furious»-Filmserie bleibt bei den Autojagden jegliche Logik auf der Strecke. Darauf lässt man sich aber gern ein, weil nur die Schaueffekte zählen und nicht Passanten, die bei den gefährlichen Fahrmanövern gewissenloser Raser ums Leben kommen würden, wenn man das alles für bare Münze halten würde.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 5