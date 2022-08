Sat.1 verlängert «Mein Mann kann» vorzeitig

TV-News

Bevor am heutigen Abend die letzte Ausgabe der Staffel gesendet wird, hat Sat.1 angekündigt, die Sendung im kommenden Jahr fortsetzen zu wollen.

Der Privatsender Sat.1 hat nach einigen Quotenausfällen in diesem Jahr, wie «Nachricht von Mama» oder «Birgits starke Frauen» ein Erfolgsrezept für den Montagabend gefunden. Die Antwort fand man – wie so häufig in diesen Wochen und Monaten - in der Vergangenheit, denn man legtemit Daniel Boschmann neu auf. Seit dem 18. Juli füllt die Spielshow die Primetime und macht ihre Sache gut. Zwar fiel man vor sieben Tagen mit 7,9 Prozent auf ein Staffeltief, doch im Schnitt stehen 9,2 Prozent und in der Spitze sehr starke 10,5 Prozent zu Buche.Da überrascht es nicht, dass Sat.1 die Show noch vor dem heutigen Staffelfinale um eine zweite Runde verlängert hat. Diese soll im kommenden Jahr ausgestrahlt werden. In der letzten Ausgabe dieses Sommers spielen Silvia Wollny mit Harald Elsenbast, Giulia Siegel mit Ludwig Heer, Ramona Elsener mit Joey Heindle sowie Lisha gemeinsam Lou um 10.000 Euro für den guten Zweck. Produziert wird «Mein Mann kann» von der Redseven Entertainment.Moderator Daniel Boschmann freut sich über die Verlängerung: „Ich hoffe natürlich, dass es noch zehn oder zwanzig neue Staffeln geben wird, weil es einfach so viel Freude macht. Wir alle kennen diese Dynamik aus dem Alltag. Wir wissen, wie es ist, wenn man einen Partner zuhause hat und wir ihm mehr zutrauen, als er eigentlich kann und dann feststellen müssen: Das kann er gar nicht. Das auf die Probe zu stellen ist unfassbar lustig und es ist völlig egal, in welcher Konstellation das passiert: Frau / Mann, Frau / Frau, Mann / Mann... «Mein Mann kann» ist lustig, spannend, überraschend, unkompliziert und hat alles, was man für einen richtig guten Familienspieleabend braucht.“