Die vierte Staffel von «Lego Masters» startet deutlich unter den Erwartungen

Quotennews

Seit das Format einen Platz in der Primetime hat, war die Reichweite nie so gering gewesen wie am gestrigen Abend.



Die Showstartete am gestrigen Freitagabend in die bereits vierte Staffel. In sechs Ausgaben versuchen acht Zweierteams wieder mit insgesamt 3,8 Millionen bunten Lego-Steinen die außergewöhnlichsten Kunstwerke zu zaubern. Für das Siegerteam winkt am Ende eine Trophäe sowie ein Preisgeld von 25.000 Euro. Daniel Hartwich kehrte in der Moderatorenrolle zurück, während die Jury erneut aus Lego-Designdirektorin Elisabeth Kahl-Backes und Brickmaster Rene Hoffmeister besteht.Die letzte Staffel endete im Oktober des Vorjahres vor 1,79 Millionen Fernsehenden und kam somit auf einen annehmbaren Marktanteil von 6,6 Prozent. Bei den 0,94 Millionen Jüngeren stand eine hohe Quote von 15,2 Prozent auf dem Papier. Zum gestrigen Staffelauftakt fanden lediglich 1,22 Millionen Zuschauer zu RTL , was einen neuen Negativrekord für das Format darstellte. Insgesamt wurde eine passable Quote von 6,0 Prozent verbucht. Auch die Zielgruppe war mit 0,57 Millionen Umworbenen so schwach vertreten wie nie zuvor. Hier reichte das Interesse immerhin für einen hohen Marktanteil von 13,5 Prozent.Im Anschluss zeigte RTL noch, einen nostalgischen Rückblick auf die TV-Geschichte. Es blieben noch 0,90 Millionen Neugierige auf dem Sender, wodurch sich die Sehbeteiligung nun auf solide 6,5 Prozent erhöhte. Bei den 0,41 Millionen Werberelevanten ging der Abend mit einem überzeugenden Marktanteil von 12,2 Prozent zu Ende.