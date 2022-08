«99  Eine:r schlägt sie alle!» verabschiedet sich mit Staffelbestwert

Quotennews

Eine neue Staffel ist schon beschlossene Sache. Zum Abschied zeigte die Show noch einmal, dass sich eine Verlängerung für Sat.1 auch tatsächlich lohnt.



Eine dritte Staffel wurde bereits angekündigt, doch gestern Abend lief erst einmal das Finale der zweiten Runde von. Von den ursprünglich 100 Kandidaten im Alter von 18 bis 78 Jahre blieb am Ende nur noch eine Person übrig, die in keiner einzigen der kleinen Spielrunden auf dem letzten Platz landete und sich so das Preisgeld von 99.000 Euro sicherte.Zuletzt hatten sich 1,04 Millionen Zuschauer für das Format interessiert, womit Sat.1 bei einem soliden Marktanteil von 4,9 Prozent landete. Bei den 0,39 Millionen Jüngeren stand eine hohe Quote von 8,7 Prozent auf dem Papier. Gestern vergrößerte sich die Reichweite schließlich auf 1,15 Millionen Fernsehende, was einem neuen Staffelbestwert entsprach. Mit guten 6,1 Prozent war der Marktanteil zudem so hoch wie nie zuvor. Auch bei den 0,45 Millionen Umworbenen war eine starke Sehbeteiligung von 11,1 Prozent möglich. Das Format musste sich somit sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe nur knapp hinter dem Programm bei RTL einordnen.Von dem hohen Interesse profitierte im Anschluss auch eine Ausgabe von. Bei 0,55 Millionen Neugierigen hielt man sich mit 5,3 Prozent Marktanteil weiterhin über dem Senderschnitt. Zudem verweilten 0,29 Millionen Werberelevante auf dem Sender, was sich in einem starken Marktanteil von 10,5 Prozent widerspiegelte.