Auch mit «Goodbye Deutschland» fährt VOX nicht entscheidend besser

Quotennews

Der Sender brach die Ausstrahlung von «Magnum P.I.» aus, weil die Quoten alles andere als zufriedenstellend waren.



Eigentlich fehlen noch acht der 20 neuen Folgen der vierten Staffel von, die VOX angefangen hat, zur Primetime am Freitag auszustrahlen. Doch anscheinend wollte man nicht mehr mit ansehen, wie die Quote von Woche zu Woche weiter abrutschten und zog so schließlich den Schlussstrich. Die noch fehlenden Ausgaben werden nun sonntags ab 22.00 Uhr bei VOXup gezeigt.Als Ersatz durfte nun also eine Wiederholung vonran, die erstmals im Dezember 2019 gesendet wurde. Hiermit bewegte der Sender 0,54 Millionen Fernsehende zum Einschalten, was einem niedrigen Marktanteil von 2,6 Prozent entsprach. Bei den 0,23 Millionen Jüngeren wurde eine akzeptable Quote von 5,4 Prozent gemessen. Zum Vergleich: In der Vorwoche waren 0,55 sowie 0,73 Millionen Zuschauer beim Serienprogramm mit von der Partie. Von einer Verbesserung kann man also nicht sprechen. Einzig in der Zielgruppe, wo zuletzt nur 0,14 und 0,18 Millionen Umworbene einschalteten, lief es mit dem Ersatzprogramm besser.ProSieben setzte unterdessen zur Primetime auf, wofür sich 0,78 Millionen Zuschauer interessierten. So stand hier ein guter Marktanteil von 4,2 Prozent auf dem Papier. Auch die 0,36 Millionen Werberelevanten schoben sich mit 9,1 Prozent knapp über den Senderschnitt. Fürblieben weiterhin 0,26 Millionen Interessenten dran, was in einer überzeugenden Sehbeteiligung von 4,1 Prozent resultierte. Die 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen hingegen auf einen mauen Marktanteil von 5,4 Prozent zurück.