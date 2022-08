Das «heute-show spezial» läuft unter dem üblichen Niveau

Quotennews

Dafür punktete das ZDF zuvor mit einer Ausgabe der neuen Serie «XY gelöst».



Die «heute-show» macht zurzeit Sommerpause, aber dennoch will das ZDF nicht gänzlich auf die Satireshow verzichten. So zeigte man gestern einunter dem Motto „Cannabis – Legal, illegal, scheißegal?“ mit Fabian Köster und Lutz van der Horst. 1,83 Millionen Fernsehende schalteten für die Sonderausgabe ein, was einem akzeptablen Marktanteil von 10,8 Prozent entsprach. Die vorherigen Spezials hatten jedoch alle stets mehr als zwei Millionen Zuschauer überzeugt. Bei den 0,52 Millionen Jüngeren wurde eine hervorragende Quote von 13,2 Prozent eingefahren.Der Sender war mit einer Wiederholung vonin die Primetime gestartet und hatte sich hier mit 4,22 Millionen Zuschauer Platz eins auf der Tagesrangliste gesichert. Dies bildete sich in einem starken Marktanteil von 20,8 Prozent ab. Bei den 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen war das Resultat mit 5,1 Prozent jedoch recht mager. Im Anschluss ging das neue Formatin die zweite Ausgabe und steigerte sich hierfür auf 3,72 Millionen Fernsehende. Von zuletzt soliden 13,8 war somit ein Sprung auf hohe 17,7 Prozent Marktanteil möglich. Die 0,34 Millionen jüngeren Interessenten lagen mit 7,6 Prozent genau im Senderschnitt.Das Erste wiederholte die Komödievor 2,60 Millionen Zusehenden. Dies reichte für einen knapp überdurchschnittlichen Marktanteil von 12,7 Prozent. Bei den 0,28 Millionen Jüngeren kam man hingegen nicht über eine passable Quote von 6,9 Prozent hinaus.