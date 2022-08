Die «Tatort»-Wiederholung mit besten Quoten

Quotennews

Der gestrige «Tatort», «Das Nest», lief im Ersten erstmals 2019 - damals vor über 9 Millionen Zuschauern. So gut zeigte sich der Streifen gestern nicht, dennoch zeigte sich eine Top-Performance.

Mit der Wiederholung vonbereitete sich das Erste recht große Fußstapfen für den gestrigen Sonntagabend. Am 28. April 2019 lief der Krimi-Streifen erstmals im Ersten Deutschen Fernsehen vor sagenhaften 9,67 Millionen Zuschauern, was damals einen Marktanteil von 27,7 Prozent bescherte. Auch die junge Zuschauerschaft war zum damaligen Zeitpunkt gewohnt stark vertreten, mit 2,72 Millionen Fernsehenden ergaben sich ebenfalls exzellente 23,8 Prozent. Von diesen Reichweiten konnte gestern nicht einmal geträumt werden, dennoch überzeugte der Dresden-«Tatort» aus Sicht der Quoten erneut.Insgesamt kamen für den, der sich um eine junge Frau dreht, die einen Autounfall hat und auf der Suche nach Hilfe einen Mörder bei seinen Taten beobachtet, 4,92 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zusammen. Aus Sicht der Quote ergaben sich starke 20,9 Prozent, während sich 0,81 Millionen 14- bis 49-Jährige aus der Gesamt-Zuschauerschaft definieren ließen. Am entsprechend jungen Markt ergaben sich demnach 15,6 Prozent Marktanteil. Sowohl mit der Reichweite als auch mit den Quoten aus der Premiere kann also nicht mitgehalten werden, dennoch war aus Sicht der Gesamtzuschauerzahl der «Tatort» das beste Format des gestrigen Tages, wenn die «Tagesschau» als News-Format hier nicht berücksichtigt wird.Die holte im direkten Vorlauf auf die ARD-Primetime glatte 5,0 Millionen Zuschauer und ebenfalls bessere 1,07 Millionen jüngere Zuschauer zum Ersten. In Marktanteilen gesprochen, holten die Nachrichten 23,2 Prozent am gesamten TV-Markt und 23,3 Prozent am jungen Markt.