Großes Interesse am «UEFA Super Cup»

Quotennews

Im Anschluss strahlte RTL eine weitere Ausgabe seiner Quizshow mit dem «Bergdoktor» aus. Doch die Ausgabe enttäuschte.

Für den Mittwochabend sicherte sich RTL die Rechte des Streaminganbieters DAZN, um denauszustrahlen. Dort trat der Gewinner der UEFA Champions League, Real Madrid, gegen den Gewinner der UEFA Europa League, Eintracht Frankfurt, an. Die Mannschaften bekommen für die Absolvierung der Partie mindestens 3,8 Millionen Euro Preisgeld, der Gewinner darf sich auf weitere 1,2 Millionen Euro freuen.Die Partie, die zwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt mit 2:0 endete, lockte 3,88 Millionen Zuschauer in der ersten Halbzeit an. 16,8 Prozent Marktanteil erzielten die ersten 45 Minuten. Bei den jungen Leuten wurden 1,12 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil belief sich auf fabelhafte 21,7 Prozent. Die zweite Hälfte war für 3,86 Millionen Zuschauer interessant, darunter befanden sich 1,10 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Die Marktanteile beliefen sich auf 19,2 Prozent bei allen sowie 20,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Zwischen 23.45 und 01.00 Uhr setzte RTL auf die siebte Ausgabe von. Nur 0,62 Millionen Zuschauer verfolgten die Sendung, bei der Holger Heinrich Regie führte. 8,2 Prozent Marktanteil markierte der «Bergdoktor»-Hauptdarsteller Hans Sigl, der 7,4 Prozent bei den jungen Leuten verbuchte. Mit Pierre M. Krause und Jana Azizi holte man 0,14 Millionen junge Leute. Angesichts der späten Sendezeit war dies ein neuer Tiefpunkt.