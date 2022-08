Insgesamt schwach - bei der Zielgruppe stark: «Joko und Klaas gegen ProSieben - Klaas' persönliches Best-of»

Quotennews

33 Folgen, über 200 Spiele und fünf Staffeln - «Joko und Klaas gegen ProSieben» wird zur "Best-of"-Show. Und geht unter - wäre da nicht die Zielgruppe.

Im Musik-Business gibt es immer wieder Stimmen, die sagen, dass wenn ein Act bei den "Best of"-Alben oder Tourneen angekommen ist, der Hauptteil der Karriere an sich vorbei ist. Dem kann man zustimmen oder nicht, Fakt ist: «Joko und Klaas gegen ProSieben» können sich seit gestern Abend auch zur Riege der "Best-of"-Shows zählen. Mitwollte der Sender die Highlights aus 33 Folgen, 231 Spielen und insgesamt fünf Staffeln Revue passieren lassen, die Stichworte "Funkturm besteigen", "Flugzeug landen" und "Stuntlizenz erwerben" werden bei Fans der Show sofort Erinnerungen wecken.Offenkundig sind die erwähnten 33 Folgen, 231 Spiele und fünf Staffeln jedoch noch nicht wirklich genug, um erfolgreich ein «Best-of» zusammenzustellen. Sehen wollten die Show gestern nämlich lediglich 0,61 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Damit ist man in Unterföhring zwar noch eines der besseren Primetime-Formate des gestrigen Abends, dennoch lag der Marktanteil der abendfüllenden Show bei schwachen 3,0 Prozent. Wäre da also nicht die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, müsste hier von einem glatten Flop gesprochen werden.Doch es gibt sie und wenn sich ein Format mit 0,43 Millionen Umworbenen präsentiert und damit 10,9 Prozent am entsprechenden Markt blockiert, ist das schlicht eine gute Leistung. Bei RTL lief im Vergleich, den grundsätzlich mit 1,38 Millionen Zuschauern deutlich mehr einschalteten. Die Zielgruppe war in Köln jedoch mit 0,44 Millionen für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern und identischen 10,9 Prozent nicht besser, als ProSieben . Damit haben sich Joko und Klass mit ihrer ersten "Best-of"-Show von «Joko und Klaas gegen ProSieben» geradeso aus der Schlinge gezogen, kommenden Samstag präsentiert Joko seine Highlights.