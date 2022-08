Podstars

Der Podcast von Spotify über Russlands Krieg im Internet.

Die Ukraine führt unfreiwillig einen verheerenden Krieg, von dem wir uns trotz zahlreicher Informationen und Berichte nur ein vages Bild machen können. Russland hat scheinbar wie aus dem Nichts den als souverän geltenden Staat angegriffen. Doch war das wirklich so? Tatsächlich hat Putins Krieg schon viel früher und von Großteilen der Welt unbemerkt begonnen, und zwar mit gezielt gesetzten Fehlinformationen im Netz durch sogenannte Trolle. Der Journalist Dennis Kogel hat russische Wurzeln und versucht gemeinsam mit der Investigativjournalistin Anna Loll und mit Unterstützung von dpa und Spotify herauszubekommen, wer hinter der Troll Army steckt. Die Journalisten berichten von ihren Recherchen wöchentlich und mit unabsehbarem Ausgang.Das Interesse von Dennis Kogel und Anna Loll gilt Troll-Netzwerken, den Opfern ihrer Attacken sowie den Personen, die hinter der politischen Meinungsmache, den Kampagnen und den gefakten Accounts stecken, die nicht nur in Russland aktiv sind, sondern auch in Deutschland, Amerika und weiteren Ländern. Als Putin in diesem Jahr die Ukraine zum zweiten Mal überfällt, sagte Außenministerin Annalena Baerbock, dass wir in einer anderen Welt aufgewachte seien. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete vor neun Jahren das Internet als Neuland für uns alle. Im Zusammenhang mit solchen Aussagen und mit vielen Neuentwicklungen unserer Zeit fällt auch immer wieder das Wort Zeitenwende und diese Zeitenwende setzte tatsächlich schon vor dem Angriffskrieg mit einem Desinformationskrieg ein. Der Journalist Dennis Kogel sagt sinngemäß, wir würden versuchen zu begreifen, was in der Ukraine und Russland wirklich passiere. Doch eine Sache mache uns gerade das verdammt schwer. Das sei die Flut an Desinformationen im Netz, die gezielt von einer Troll Army gestreut werde und das Ziel seien wir alle.Eine abgeschlossene Recherche kann der Podcast "Troll Army - Russlands Krieg im Internet" nicht sein, denn wir befinden uns mitten darin. Im Podcast wird auch gefragt, welche Agenda Putin und seine Troll Army verfolgen und wie wir uns dagegen wehren können. Falsche Behauptungen auf TikTok werden analysiert. Die beiden Journalisten reisen nach Osteuropa und erfahren unter anderem, welcher Zusammenhang zwischen russischer Staatspropaganda und öffentlichen Toiletten besteht. Recherchiert wird in Echtzeit und der Hörer ist mittendrin im Geschehen und bei der Suche nach einer Wahrheit, die womöglich nie ganz enthüllt wird. Es bleibt zu wünschen, dass Kogel und Loll ihre Recherche fortführen können. Denn Putins Trolle bekämpfen gerade auch Investigativjournalisten, die das System aufzudecken versuchen.