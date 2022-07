Über 5.000 Fans wollen bei DAZN kommentieren

Vermischtes

Der Streamingdienst hat in den vergangenen Wochen einige Bewerbungen ausgesiebt. Nun folgt auch eine Dokumentation darüber.

Obwohl DAZN in den vergangenen Wochen keine gute Presse hatte, weil man drastisch die Preise erhöhte, wollen immer noch über 5.000 Fans bei der Streamingplattform arbeiten. Zusammen mit der Jobplattform Indeed hat man 5.249 Talente entdeckt, wovon 37 Personen in die engere Auswahl kamen. Mit fünf potenziellen Kommentatoren wird man nun Live-Tests veranstalten.Im Finale besteht die Jury aus DAZN-Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Jan Platte, Expertin Julia Simic und DAZN-Programmchef Michael Bracher. Ein Drittel der 37 besten Kandidaten waren Frauen, wie der Streamingdienst stolz mitteilte. „Ein Beleg dafür, dass eine Karriere im Sport für Frauen immer attraktiver wird und die Qualität der weiblichen Talente sehr hoch ist.“DAZN begleitet das Casting in einer dreiteiligen Dokumentation, den gesamten Bewerbungsprozess der sportbegeisterten Talente bis zu der finalen Entscheidung und dem ersten Live-Einsatz. Zusätzlich wird die geringe Diversität im Sportjournalismus beleuchtet und unter anderem von starken Stimmen aus dem Sport analysiert – inkl. wissenschaftlicher Erkenntnisse, u.a. von Indeed-Experten und Dr. Christoph Bertling, Studiengangsleiter Sportjournalismus der Deutschen Sporthochschule in Köln.Die erste Episode «The Combine», in der von Querfeld3 produzierten Content-Serie erscheint am Sonntag, 31. Juli, vor dem Finale der UEFA Frauen-Europameisterschaft auf DAZN und gibt u.a. Einblicke in die Erfahrungen von Moderatorin Laura Wontorra und Kommentatorin Claudia Neumann auf ihrem Weg an das Mikrofon.