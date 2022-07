Cindy aus Marzahn kommt nun freitags

TV-News

Sechs Jahre lang übte Ilka Bessin die Figur der Cindy nicht aus. Jetzt kommt sie zurück.

Der Fernsehsender RTL kann sich über eine Rückkehr von Ilka Bessin als Cindy aus Marzahn freuen. Die Stand-Up-Komikerin, die vor 22 Jahren diese Rolle kreierte, hat im Jahr 2016 ihre Kunstfigur an den Nagel gehängt. Es folgte eine Zeit, in der Bessin in mehreren verschiedenen Sendungen auftrat. Unter anderem gehörte sie zur Experimente-Show «Zahltag! Ein Koffer voller Chancen».Nach sechs Jahren kehrt Bessin als Cindy aus Marzahn zurück und RTL hat der Berlinerin eine eigene Show kreiert. Diese wird erstmals am Freitag, dem 26. August, um 22.30 Uhr ausgestrahlt. Insgesamt sollen vier neue Episoden produziert worden sein. Wie die Fernsehstation schreibt, werden Comedians wie Sascha Grammel, Abdelkarim, Paul Panzer und Lisa Feller zu Gast sein.Für die Premiere haben sich die üblichen RTL-Stars angekündigt: Bülent Ceylan und Mario Barth kommen in die einstündige Fernsehshow. Im Vorfeld derstrahlt RTL die dritte Folge der vierten «LEGO Masters»-Staffel aus.