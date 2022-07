Comcast: Sky verliert Kunden, bleibt aber Cash-Cow

Wirtschaft

Das Medienunternehmen legte starke Zahlen vor. Doch beim Pay-TV-Sender verliert man Abonnenten.

Am Donnerstag legte Comcast die aktuellen Quartalszahlen vor. In den Monaten April, Mai und Juni 2022 verbesserte man den Umsatz um 5,1 auf 30,016 Milliarden Euro, der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen kletterte um zehn Prozent auf 9,827 Milliarden US-Dollar. Das Erfolgsgeschäft bleibt weiterhin die Sparte für Internet, Video und Business Services mit einem Umsatz von 16,601 Milliarden US-Dollar (+4%), das einen Gewinn von 7,448 Milliarden US-Dollar machte (+5,3%).NBCUniversal, das im zweiten Quartal ohne Olympische Spiele und dem Super Bowl auskommen musste, verdiente 5,332 Milliarden US-Dollar (+3,6%), die Kino-Studios legten von 2,224 auf 2,966 Milliarden US-Dollar zu. Die Themen-Parks, die immer weniger unter Corona-Auflagen leiden, sorgten für 1,804 Milliarden US-Dollar Umsatz – das ist ein Plus von 64,8 Prozent. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen lag bei den Parks bei 632 Millionen US-Dollar, die gesamte NBCUniversal-Sparte verdiente 1,856 Milliarden US-Dollar.Der Kauf von Sky – und damit das Wettbieten mit Disney – zahlt sich weiterhin aus. Zwar sank der Umsatz im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahresergebnis um 12,8 Prozent, aber der Umsatz blieb mit 4,501 Milliarden US-Dollar auf einem großartigen Niveau. Sky kürzte innerhalb eines Jahres die Ausgaben um fast 22 Prozent auf 3,639 Milliarden US-Dollar, sodass man in drei Monaten 863 Millionen US-Dollar verdiente – ein Plus von 70,7 Prozent. Bereits in den ersten sechs Monaten spülten Sky Italia, Sky UK und Sky Deutschland 1,485 Milliarden US-Dollar in die Comcast-Kassen. Für diesen wirtschaftlichen Erfolg hat man sich bei den Sportrechten zurückgenommen und musste erneut einen Rückgang der Kunden hinnehmen. Im Schnitt hatte man 22,666 Millionen Kunden, das ist ein Rückgang von 255.000 Abonnenten."Unsere Finanzergebnisse im zweiten Quartal waren durchweg sehr stark, wobei Kabel, NBCUniversal und Sky jeweils ein solides Wachstum des bereinigten EBITDA erzielten, was zu einem zweistelligen Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie und einer gesunden Generierung von freiem Cashflow führte. Es ist bezeichnend, dass wir dies erreicht haben, während wir gleichzeitig weiter in das künftige Wachstum unserer Geschäftsbereiche investierten, unsere Kapitalrendite für unsere Aktionäre steigerten und unsere Bilanz in einer hervorragenden Verfassung hielten. Im Kabelgeschäft haben wir unsere höchste bereinigte EBITDA-Marge aller Zeiten erzielt, und das in einem einzigartigen und sich verändernden makroökonomischen Umfeld, das vorübergehend Druck auf das Volumen unserer Neukundenanschlüsse ausübt. Bei NBCUniversal haben hervorragende Ergebnisse in den Themenparks unser Wachstum im Quartal angekurbelt, und wir erwarten, dass unsere jüngsten Premieren und die geplanten Inhalte und Live-Events aus unseren Medien- und Studiogeschäften werden im weiteren Verlauf des Jahres einen wesentlichen Beitrag zum Abonnentenwachstum bei Peacock leisten. Und bei Sky haben wir das bereinigte EBITDA zweistellig gesteigert, mit Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr in jedem unserer Märkte in Europa. Mit Blick auf die Zukunft befindet sich unser Unternehmen in einer beneidenswerten strategischen und finanziellen Position, mit einer beträchtlichen Cashflow-Generierung und einer starken Grundlage für Innovationen", kommentierte Brian L. Roberts, Chairman und Chief Executive Officer der Comcast Corporation.