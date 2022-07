Grünes Licht: WBD und BT dürfen starten

England

Die zwei Unternehmen gründen einen gemeinsamen Streamingdienst, der komplett in amerikanische Hände fallen könnte.

Langfristig wird sich die British Telecom (BT) von ihrem Sportbusiness trennen. Aus diesem Grund hat man sich mit Warner Bros. Discovery zusammengeschlossen, um ein Joint-Venture zu gründen. Der Clou: Das amerikanische Unternehmen hat die Möglichkeit, die Gemeinschaftsfirma innerhalb von vier Jahren komplett zu übernehmen. Jetzt hat die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) hat das Joint Venture zwischen Warner Bros. Discovery und dem Telekommunikationsriesen BT genehmigt.Die beiden Unternehmen hatten im Mai ein Premium-Sportunternehmen für Großbritannien und Irland angekündigt. Im Rahmen des geplanten 50:50-Joint-Ventures soll BT Sport an Warner Bros. Discovery übertragen werden, so dass BT Sport und Eurosport U.K. gemeinsam betrieben werden. Das Unternehmen wird über eines der umfangreichsten Portfolios an Premium-Sportrechten verfügen, darunter die UEFA Champions League, die UEFA Europa League, die Premier League, die Premiership Rugby, die UFC, die Olympischen Spiele, die Tennis-Grand-Slams Australian Open und Roland-Garros, die Grand Tours im Radsport, darunter die Tour de France und der Giro d'Italia, sowie die Wintersport-Weltcup-Saison.Am Freitag teilte Warner Bros. Discovery mit, dass das Joint Venture genehmigt worden sei. "Die Entscheidung der CMA ermöglicht es BT und Warner Bros. Discovery nun, die Gründung des Joint Ventures in den kommenden Wochen abzuschließen und alle Vermögenswerte in das neue Unternehmen zu übertragen", so Warner Bros. Discovery.Der Verwaltungsrat des Gemeinschaftsunternehmens wird zu gleichen Teilen aus Vertretern von British Telecommunications plc und Warner Bros. Discovery bestehen. Der erste Vorsitzende, der von jedem Anteilseigner nach dem Rotationsprinzip ernannt wird, ist Marc Allera, CEO der Verbraucherabteilung von BT. Das neue Management und die Umsetzung des Joint Ventures werden von Andrew Georgiou, Präsident und Geschäftsführer von Warner Bros. Discovery Sports Europe, geleitet, der auch Mitglied des Vorstands sein wird.Allera sagte: "Es ist eine großartige Nachricht, dass die CMA das neue Joint Venture genehmigt hat, das wir mit Warner Bros. Discovery gründen und das das Beste von BT Sport und Eurosport U.K. vereint, um ein aufregendes neues Angebot für Live-Sportprogramme in Großbritannien zu schaffen. Der heutige Tag ist ein großer Meilenstein, denn wir blicken nun auf den ersten Tag des neuen Unternehmens, der hoffentlich in den kommenden Wochen sein wird."Georgiou fügte hinzu: "Die Kombination der Fähigkeiten, des Portfolios und der Größe von BT Sport und Eurosport U.K. wird ein großer Gewinn für die Fans in Großbritannien und Irland sein, da sie ein neues Angebot erhalten, das alle Sportarten, die sie lieben, an einem Ort bietet. Wir freuen uns nun auf den Abschluss der Transaktion und die Möglichkeit, alle Beteiligten in den Prozess der Gründung und Entwicklung des Gemeinschaftsunternehmens einzubinden."