ServusTV Deutschland erhält von WeltN24 produzierte Nachrichten

TV-News

Ab Januar wird WeltN24 den Sender mit zwei täglichen Nachrichtensendungen und einem Magazin versorgen.



Wie WeltN24 am Freitag bestätigte, wird das Medienunternehmen in Zukunft die tägliche Nachrichtenschiene im Vorabend für ServusTV Deutschland produzieren. Diese soll neben zwei Nachrichtesendungen auch ein neues Magazin umfassen, was gemeinsam ab dem kommenden Januar den neuen Vorabend des Senders bildet. Die Vereinbarung beinhaltet neben der redaktionellen Realisierung die technische Herstellung und Produktion. Die redaktionelle Gesamtsteuerung und die Verantwortung für die Inhalte bleiben bei ServusTV bestehen. Ein Studio-Set in Berlin soll dafür bereits in Arbeit sein.WeltN24 ist eine Tochter des Springer-Verlags, zu der die Zeitung „Welt“ sowie die Fernsehsender Welt (früher N24) und Bild gehören. Zuvor produzierte das Unternehmen bereits Nachrichten für de Programme bei ProSieben Sat.1 und Kabel Eins, doch dieser Vertrag läuft nun aus. Somit ist dies für das Unternehmen eine Kompensation für die dadurch wegfallenden Geschäfte.Für den österreichischen Sender ServusTV ist die Zusammenarbeit ebenfalls eine willkommene Gelegenheit, das Angebot für das deutsche Publikum auszubauen und in Deutschland Fuß zu fassen. Zuletzt gab es bereits Annäherungen der beiden Sender, beispielsweise als Redakteure von Welt bei Talks von ServusTV zu Gast waren. Bei ServusTV Österreich werden hingegen weiterhin die in Salzburg produzierten Nachrichten zu sehen sein.