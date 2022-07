VOX behält auch mit Mälzer und Henssler das Sonntags-Problem

Quotennews

Die letzten Wochen Sonntags-Primetime waren für VOX ein regelrechter Spießrutenlauf. «Mälzer und Henssler liefern ab!» konnte das Problem nicht lösen.

Der Sonntagabend und VOX bleibt eine schwierige Kombination. Im Juni schafftein vier Folgen im besten Fall lediglich 0,76 Millionen Zuschauer und 0,33 Millionen Umworbene, dasaus der Vorwoche ergatterte mit 0,66 Millionen Fernsehzuschauern und 0,29 Millionen Werberelevanten lediglich 3,1 Prozent Marktanteil am gesamten Markt und immerhin 6,1 Prozent am jungen Markt. Fünf Wochen in denen jeweils neue Formate nicht den gewünschten Erfolg brachten - also setzte man mitauf eine Wiederholung.Das Format feierte am 19. September 2021 Premiere, damals waren 1,52 Millionen Zuschauer und 0,76 Millionen werberelevante Zuschauer an Bord. Mit Marktanteilen von 6,1 gesamten Prozent und 11,1 Zielgruppen-Prozenten konnte man bei der roten Kugel zufrieden sein. Angekommen im Hier und Jetzt sah die Begeisterung jedoch deutlich anders aus. Mit 0,67 Millionen Zuschauern schafften die Küchen-Bullen lediglich 3,3 Prozent am gesamten TV-Markt, die Zielgruppe fiel mit 0,28 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 6,5 Prozent quasi durch. Zufrieden kann damit wirklich keiner der Verantwortlichen bei VOX sein.Eine gleiche Reichweite von 0,67 Millionen Zuschauern konnte VOX am gestrigen Tag bereits mitmarkieren. Ab etwa 17:00 Uhr ergaben sich 5,4 Prozent Marktanteil, während sich 0,14 Millionen Umworbene auf 5,5 Prozent des Marktes breitmachten. Doch konnte der Sender die Reichweite oder Quote nicht etwa bis in den Abend halten.fielen ab 18 Uhr auf 0,62 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 4,3 Prozent,ab 19:10 Uhr fiel auf 0,49 Millionen Zuschauer und demnach 2,7 Prozent. Bei beiden Shows ergaben sich 0,13 Millionen Zielgruppen-Zuschauer, diese konnten vorerst 4,6 Prozent markieren, fielen dann aber auf 3,5 Prozent. Wer für den Sonntag also eine zündende Idee parat hätte - VOX dürfte daran Bedarf haben.