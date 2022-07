«Skate Fever»: Mit Reality-Stars und Altbekannten

TV-News

Der Fernsehsender RTLZWEI hat sein Aufgebot für seine Show bekannt gegeben.

Im Herbst wird die neue Sendungins Programm einziehen. Die Moderation der der mehrteiligen Show übernimmt Lola Weippert, die schon durch «Das Supertalent» führte. In der Show treten acht Teams mit jeweils mehreren Prominenten an, die um den Titel des besten Rollerskate Paars kämpfen.Auf ihre Performances werden sie im wochenlangen, intensiven Training von erfahrenen Rollschuh-Coaches und Choreografen vorbereitet. Die Leistungen der Promi Paare werden von einer erfahrenen und kompetenten Jury eingeordnet und anschließend bewertet. Die Punkte der Jury gehen in die Tageswertung ein, die über ein Ausscheiden oder Weiterkommen entscheidet. Neben den Choreografien müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten in jeder Sendung in verschiedenen Challenges untereinander messen. Dabei stehen verschiedene Skills wie z.B. Schnelligkeit, Koordination und Geschicklichkeit im Mittelpunkt.Diese Stars hat man gecastet: «Love Island»-Hottie und Mr. Amore Adriano Salvaggio, «Kampf der Realitystars»-Finalist Andrej Mangold, Schlagersternchen und Ehefrau von Stefan Mross Anna-Carina Woitschack, Drama-Queen und ehemalige «GNTM»-Kandidatin Gisele Oppermann, Viva-Legende und Neumama Gülcan Kamps, Stand-Up Komikerin und Tochter von Peter Schilling Janina Korn, Ex-«Köln 50667»-Star und stolze Sächsin Janine Pink, Wirbelwind mit Personality Klaudia Giez, «Bachelor»-Kandidatin und ehemalige Miss Hessen Linda Nobat, «Prince Charming»-Kandidat und Paradiesvogel Manfred Karácsonyi, Everybody´s Darling und «Love Island»-Liebling Melissa Damilia, Superstar Prince Damien Ritzinger, Schwimm-Schönling und Ex-Weltmeister Thomas Rupprath, Ex-Profifußballer und King Kasalla Thorsten Legat, «Love Island»-Womanizer und Muskelmann Tobias Wegener und „80-Euro-Waldi“ und Rheinlandantiquar Walter Lehnertz.