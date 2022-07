Sat.1 startet «Haus am Meer»

TV-News

Mit der neuen Sendung von Julia Leischik wandelt man auf den Spuren von Birgit Schrowange.

Der Unterschied zwischen den jüngsten Sat.1-Formaten ist sehr klein. Nachdem Birgit Schrowange beim Sender Sat.1 verschiedene „starke“ Frauengeschichten präsentierte, bekommt Sendergesicht Julia Leischik ein ähnliches Format. In, das am Montagabend punkten soll, stehen Frauen im Vordergrund, deren Wünsche erfüllt werden sollen.Es wird emotional: Denn zum Auftakt am 22. August um 20.15 Uhr bekommen die Zuschauer die Geschichte der 35-jährigen Carina zu sehen, die seit zehn Jahren die Studentin sucht, die sie nach einem Herzstillstand im Urlaubsflieger wiederbelegte. Die 56-jährige Maria Lia aus Unterhaching möchte ihren Sandkastenfreund Markus nach 35 Jahren Funkstille um Verzeihung bitten.Unterdessen träumt die 62-jährige Petra aus Wiesbaden von der großen Liebe. Wäre das nicht etwa Stoff für eine neue «Vermisst»-Staffel? Sat.1 hat sich für eine weitere Sendung entschieden, deren fünf Folgen von EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions umgesetzt wurde. Julia Leischik ist voller Vorfreude: „«Das Haus am Meer» gibt einem das Gefühl, dass alles gut werden kann. Im Kern wollen die Menschen einfach nur zueinander finden. An diesem besonderen Ort tun sie es.“