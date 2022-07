Erfolgreiches Filmprogramm bei ProSieben und RTLZWEI

Quotennews

Unterdessen hat Kabel Eins mit den neuen Folgen von «Magnum P.I.» weiterhin deutlich zu kämpfen.



Auch das Filmprogramm kam am gestrigen Abend seht gut weg. Ganz vorne war da ProSieben mit der Actionkomödie. Insgesamt schalteten 1,28 Millionen Zuschauer ein, was sich in einem starken Marktanteil von 6,0 Prozent widerspiegelte. Die 0,42 Millionen Jüngeren holten sich gute 9,5 Prozent. Für den Thrillerblieben noch 0,63 Millionen Fernsehende dran, so dass weiterhin überzeugende 4,9 Prozent auf dem Papier standen. Die 0,37 Millionen Umworbenen sicherten sich eine hohe Sehbeteiligung von 11,4 Prozent.Doch auch RTLZWEI schlug sich sehr gut und bewegte mit dem Science-Fiction-Film0,77 Millionen Interessenten zum Einschalten. Somit wurde eine starke Quote von 3,7 Prozent gemessen. Bei den 0,25 Millionen Werberelevanten kamen hohe 5,7 Prozent zustande. Die Free-TV-Premiereschloss sich mit 0,48 Millionen Zusehenden an und drückte den Marktanteil sogar noch weiter nach oben auf hervorragende 4,4 Prozent. Bei den 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren noch gute 5,1 Prozent Marktanteil möglich.VOX hatte zwei neue Episoden der Detektivserieim Programm und schnitt damit ähnlich mager ab wie auch schon in den vergangenen Wochen. Zunächst saßen 0,60 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm, im Anschluss verkleinerte sich die Reichweite auf 0,57 Millionen Menschen. Der Marktanteil lag somit bei schwachen 2,8 sowie 2,6 Prozent. Die Zielgruppe war mit 0,21 beziehungsweise 0,19 Millionen Jüngeren vertreten. Somit sank die Quote im Laufe des Abends von mäßigen 4,9 auf ernüchternde 4,1 Prozent Marktanteil.