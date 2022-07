Rideback kündigt Accelerator-Programm für BIPOC-Kreative an

Vermischtes

Der Gründer und CEO des Unternehmens möchte die Menschen unterstützten.

Der Gründer und CEO von Rideback, Dan Lin, hat den Start von "Rideback Rise" angekündigt, einem gemeinnützigen Beschleunigungsprogramm, das sich auf die Entwicklung von Film-, Fernseh-, Digital- und Audioinhalten konzentriert, die von BIPOC geschaffen wurden.Rideback - das Unterhaltungsunternehmen, das für die Produktion der Kinofilme «The LEGO Movie» und «Es» ► sowie Disneys «Aladdin» ► und Fernsehserien wie «Walker» von The CW bekannt ist - hat das Accelerator-Programm entwickelt, um BIPOC-Autoren, "Filmemacher und Unternehmer und ihre Projekte als Mittel zur Förderung der Rassengleichheit in der Mainstream-Unterhaltung" zu unterstützen."Als ich meine Karriere begann, zunächst als kreative Führungskraft und dann als Unternehmer, profitierte ich von der Mentorschaft und Großzügigkeit führender Persönlichkeiten, sowohl auf formelle als auch auf informelle Weise", erklärte Lin und verwies auf Branchenführer wie Alan Horn, Lorenzo Di Bonaventura, Jeff Robinov und Peter Roth, die ihn "in einer Ära lange vor der jüngsten rassistischen Abrechnung der Branche" leiteten."Aber sie haben daraufgesetzt, einem 25-jährigen Praktikanten aus Taiwan zu helfen, der keine Beziehungen zu Hollywood hatte", erklärte er. "Mit Rideback Rise bauen wir ein System der Unterstützung und des Mentorings für Kreative und Unternehmer gleichermaßen auf, um die nächste Generation von Führungskräften zu unterstützen, die Inhalte und Unternehmen schaffen, die helfen, Brücken zu bauen und die Rassengleichheit voranzutreiben."