Sarah Michelle Gellar geht zu «Wolfpack»

US-Fernsehen

Die ehemalige Vampir-Jägerin wird jetzt bei Paramount+ zu sehen sein.

«Buffy»-Star Sarah Michelle Gellar hat sich der Besetzung der Seriebei Paramount+ angeschlossen. Gellar hatte einen besonderen Auftritt während des «Teen Wolf»-Panels auf der San Diego Comic-Con am Donnerstag, um die Besetzung bekannt zu geben. Sie gesellt sich zu den bereits angekündigten Hauptdarstellern Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson und Tyler Lawrence Gray.Die Serie basiert auf der gleichnamigen Buchreihe des kanadischen Horrorautors Edo Van Belkom. Im Mittelpunkt der Serie stehen zwei Teenager, die in ein Lauffeuer geraten und von einer übernatürlichen Kreatur verwundet werden. In der Folge entdecken sie, dass sie Werwölfe sind, und entwickeln eine intensive Bindung zueinander. Die beiden tun sich zusammen und treffen auf zwei andere Teenager, die Adoptivkinder eines Parkwächters, die vor sechzehn Jahren ein ähnlich seltsames Feuer erlebt haben.Gellar spielt die Brandstiftungsermittlerin Kristin Ramsey, eine hoch angesehene Expertin auf ihrem Gebiet und keine Unbekannte, wenn es um persönliche Verluste geht. Sie wird von den Behörden hinzugezogen, um den jugendlichen Brandstifter zu fassen, der einen gewaltigen Flächenbrand ausgelöst hat, der möglicherweise auch zum Wiedererwachen eines übernatürlichen Raubtiers führte, das Los Angeles terrorisiert.