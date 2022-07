Das Erste bringt alte BBC-Serie

TV-News

Die Erstausstrahlung des Formats fand bereits im Jahr 2016 bei maxdome statt.

ist eine britische Krimi-Dramaserie aus dem Jahr 2016 von Marnie Dickens, die von dem Entführungsopfer Ivy Moxam (gespielt von Jodie Comer) handelt. Das Format startete im Februar 2016 beim digitalen Sender BBC Three, die anschließende Wiederholung bei BBC Two erreichte etwas mehr als eine Million Zuschauer.Das Erste startet am Freitag, den 2. September 2022, um 23.45 Uhr mit der Ausstrahlung der Serie. Alle fünf Episoden werden am Stück gezeigt. Die Serie ist etwa um 04.15 Uhr zu Ende, im Anschluss ist die «Thirteen» in der ARD Mediathek zu sehen. Streamingfans konnten das Format erstmals bei maxdome anschauen, der ProSiebenSat.1-Dienst holte die Serie bereits vor sechs Jahren nach Deutschland.Davon handelt die Serie: Die 26-jährige Ivy Moxam (Jodie Comer) hat ihr halbes Leben in der Gewalt eines Entführers verbracht. Als die Flucht gelingt, übernehmen Detective Inspector Carne (Richard Rankin) und seine Partnerin Lisa Merchant (Valene Kane) die Jagd nach dem Unbekannten. Schon bald kommen dem Ermittlerduo jedoch Zweifel an den widersprüchlichen Aussagen von Ivy.