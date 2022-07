Tagessieger: «Das große Schlagercomeback.2022»

Quotennews

Nicht der Fußball-Abend im Zweiten oder «Schlag den Star» bei ProSieben - die größte Reichweite des gesamten Tages blieb beim Ersten.

Wer 2022 noch nicht mitbekommen hat, dass der Schlager zurückgekommen ist, wurde sicherlich spätestens mit der gestrigen Primetime-Show im Ersten davon in Kenntnis gesetzt.versammelte das Who-is-Who der Szene von Andy Borg über Helene Fischer, Lucas Cordalis, Maite Kelly, Micky Krause bis hin zu Vicky Leandros - moderiert wurde natürlich von Schlager-König Florian Silbereisen. Ob nun frenetischer Fan oder Schlager-Muffel - die Musik ist wieder da und mit der gestrigen Show auch der klare TV-Erfolg. In Summe schauten 4,93 Millionen Menschen die Live-Show aus Leipzig, der Marktanteil begeisterte mit 24,1 Prozent.Damit war die Show die deutlich am meisten gesehene des gestrigen Tages. Am nächsten an der Silbereisen-Show dran war die «Tagesschau» um 20 Uhr, die sich 3,92 Millionen Zuschauer sichern konnte. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah das Ganze schon wieder anders aus. Hier holte sich die angesprochene News-Sendung den Tagessieg, denn 0,73 Millionen jüngere Zuschauer hatte mit Abstand kein anderes Format zu bieten. Platz zwei landete bei der Partie Frankreich gegen Niederlande, wobei sich der Platz mit der Sendung «Das große Schlagercomeback.2022» geteilt werden muss. Beide Formate landeten bei 0,54 Millionen jüngeren Zuschauern, aus Sicht der Quote war das Erste mit 13,3 Prozent erfolgreicher, beim Zweiten ergaben sich 12,9 Prozent.Fernab des abendlichen Fernsehens warschon am Vorabend um 19:30 Uhr erfolgreich. Hierzu ergaben sich beim ZDF 2,24 Millionen Zuschauer und damit gute 14 Prozent Marktanteil. Noch davor holtebereits um 18 Uhr 2,12 Millionen Zuschauer nach Mainz, hier konnten sogar 17,9 Prozent markiert werden.