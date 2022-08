Jeff Wachtel schließt Partnerschaft mit Roku

US-Fernsehen

Der TV-Veteran gründet mit Future Shack Entertainment ein neues Studio.

Jeff Wachtel, ein Veteran der TV-Branche, hat eine Finanzierung erhalten und ein kleines Team zusammengestellt, um Future Shack Entertainment zu gründen, ein Label, das sich auf die Entwicklung von TV-Produktionen für globale Märkte konzentriert. Wachtel hat sich mit dem ehemaligen NBCUniversal-Manager Sam Michaels und Yusik Choi, ehemals Managing Director bei Rothschild & Co. und Investmentbanker bei Credit Suisse, zusammengetan, um das Label mit einer bedeutenden Finanzierung durch Private-Equity-Fonds zu starten. Wachtel leitete das Programm von USA Network auf dem Höhepunkt seines Erfolgs mit Originalserien, beginnend mit der Serie «Monk» mit Tony Shalhoub in der Hauptrolle, die von 2002 bis 2009 lief. Im Jahr 2013 wechselte er als Präsident zu Universal Content Prods.Future Shack ist auch eine Partnerschaft mit Blink49 Studios eingegangen, dem von Endeavor Content unterstützten Label, das im vergangenen Jahr von John Moryaniss, einem ehemaligen Mitarbeiter von Entertainment One und Alliance Atlantis, gegründet wurde. Future Shack hat zudem eine erste Vereinbarung mit dem Roku Channel getroffen, einem der vielen werbegestützten Kanäle, die auf der digitalen MVPD-Plattform angeboten werden."Dies ist die aufregendste und disruptivste Zeit, die unser Geschäft seit mehr als einer Generation erlebt hat", sagte Wachtel gegenüber Variety. "Die Chance ist da, für ein Unternehmen, das Geschmack, Tatkraft und Visionen hat. Wir glauben, dass wir eine kreative und kommerzielle Startrampe sein können, die es den besten Künstlern ermöglicht, den besten Weg zum Erfolg zu finden."