«Landfrauen» sind abgedreht

TV-News

Die neue Komödie mit Bettina Burchard und Max Bretschneider ist im Kasten.

Im Auftrag von ARD Degeto haben Radical Movies Production GmbH & Co KG den Spielfilmgedreht. Hinter dem Projekt steckt Michael Gebhart, der zusammen mit Andreas Bradler auch das Drehbuch umsetzte. Regie führte Florian Licht. Ausführender Produzent ist Christoph Pellander, die ARD Degeto-Redaktion übernahmen Patrick Noel Simon und Stefan Kruppa.Zu den Darstellern gehören Bettina Burchard und Max Bretschneider auch Martin Lindow, Yasmina Djaballah, Ines Maria Westernströer, Maike Johanna Reuter, Nadja Zwanziger, Guido Broscheit und viele weitere. Gedreht wurde in Köln und Umgebung sowie im Bergischen Land.Darum handelt die neue Komödie: Pflegerin Laura (Bettina Burchard) fühlt sich nach einem Jahr ohne Urlaub ausgebrannt. Als ihre Chefin Doris (Laura Blaeser) die dringend nötigen ersten freien Tage seit Wochen streichen möchte, widersetzt sich Laura. Kurzentschlossen fährt sie trotzdem in den Urlaub: Ferien auf dem Bauernhof, eine Empfehlung ihres Arbeitskollegen. Laura ahnt nicht, dass hier die aufregendsten Tage in ihrem Leben beginnen. Im Dörfchen Blumberg lernt sie nicht nur die örtlichen Landfrauen kennen, sondern auch den jungen Bauern Paul (Max Bretschneider). Laura verliebt sich in das Leben auf dem Land - und ein bisschen auch in Paul. Nach langer Zeit fühlt sie sich endlich richtig wohl. In der Gruppe der Landfrauen findet sie mit Emilie (Nadja Zwanziger), Bine (Maike Johanna Reuter) und vor allem Johanna (Yasmina Djaballah) sogar neue Freundinnen. Laura beginnt, sich ernsthaft Gedanken über ihren Pflegeberuf und ihr zukünftiges Leben zu machen. Doch hat sie auch den Mut für einen wirklichen Neuanfang - auf dem Land?