PBS dreht Doku über Dr. Fauci

US-Fernsehen

Die deutschen Medien verglichen ihn mit Christian Drosten.

In den Vereinigten Staaten von Amerika beherrschte Dr. Anthony Fauci das Pandemie-Geschehen. Der Virologe stellte sich oftmals gegen die Behauptungen des damals im Amt tätigen US-Präsidenten Donald Trump. Der Fernsehsender PBS will ihn nun eine Dokumentation spendieren. «Tony - A Year in the Life of Dr. Anthony Fauci» wird nach einem geplanten Kinostart auf PBS ausgestrahlt.Die PBS-Reihe «American Masters» wird das Leben und die Arbeit von Dr. Anthony Fauci in dem Dokumentarfilmdokumentieren, kündigte PBS-Präsidentin/CEO Paula Kerger am Mittwoch an. Der Dokumentarfilm, den der öffentlich-rechtliche Sender während seiner Teilnahme an der Pressetour der Television Critics Assn. vorstellte, wird im Frühjahr 2023 ausgestrahlt.Laut PBS folgte die Dokumentation Fauci 14 Monate lang, beginnend mit dem Tag der Amtseinführung 2021 - fast ein Jahr nach der COVID-19-Pandemie - und erhielt Zugang "zu seinem Büro und den Korridoren der Macht, während er gegen die laufende COVID-19-Pandemie und den politischen Ansturm kämpft, der sein Leben auf den Kopf stellt und seine 50-jährige Karriere als führender Verfechter der öffentlichen Gesundheit in den Vereinigten Staaten von Amerika in Frage stellt."