«Mein Mann kann» wird insgesamt besser

Quotennews

Nach neun Jahren holte Sat.1 «Mein Mann kann» zurück ins Programm. Der Auftakt letzte Woche war vielversprechend - in Woche zwei lief es noch besser. Zumindest insgesamt.

Die Show-Comebacks machen auch vor Sat.1 nicht halt. Nach rund neun Jahren holte der Sender mit der bunten Kugel das Formatzurück in sein Programm. Die Auftakt-Folge lief mit 1,28 Millionen Zuschauern und 0,47 Millionen Umworbenen nicht schlecht, die Marktanteile von 5,6 und 9,7 Prozent zeigen, dass sich in der Sendung noch Potenzial versteckt. Aus Sicht der gesamten Reichweite konnte sich die Show mit vier prominenten Paaren und Moderator Daniel Boschmann in Woche zwei sogar steigern.Das Teilnehmerfeld in dieser Woche war mit Barbara Wussow & Albert Fortell, Christina Luft & Luca Hänni, Anna Rossow & Dominik Stuckmann sowie Ross Antony & Paul Reeves gefüllt. Damit ergab sich offenbar eine Kombi, die den Zuschauern gefallen sollte, denn mit 1,38 Millionen Zuschauern schauten etwa 0,1 Millionen mehr als in der Vorwoche zu. Der Marktanteil stieg marginal auf 5,8 Prozent. Die jüngere und damit werberelevante Zuschauerschaft wurde hingegen weniger abgeholt, die Reichweite sank hier auf 0,45 Millionen Zuschauer, wobei der Marktanteil einen ganzen Punkt verlor und bei 8,7 Prozent stehen blieb.Im Anschluss steigerte sichim Vergleich zur Vorwoche ebenfalls. Von 0,47 Millionen Zuschauern kletterte das Reportage-Format auf 0,6 Millionen Zuschauer, was den Marktanteil von 3,0 auf verträglichere 3,9 Prozent hüpfen ließ. In der Zielgruppe zeigte sich ein identisches Bild zur Primetime - hier verlor das Format leichte Reichweite. Von 0,16 verblieben gestern noch 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil schrumpfte von 4,3 auf 4,2 Prozent.