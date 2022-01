Buchclub

Der neue Thriller aus der Feder von John Grisham.

Wenn ein Thrillerautor über den Tod eines Berufskollegen schreibt, kann sich der Leser sicher sein, dass an den Todesumständen irgendetwas faul ist. Und wenn der Autor John Grisham heißt, wird der Leser garantiert fesselnd unterhalten. Auch für seinen neuen Roman "Das Manuskript" ist dem amerikanischen Bestseller-Autor wieder eine intelligent konstruierte, spannende Geschichte eingefallen.In Zeiten des Klimawandels werden Wirbelstürme häufiger und bedrohen ganze Landstriche. Ein Hurrikan bedroht Florida. Daher wird auch Camino Island evakuiert. Doch nicht alle Bewohner wollen sich von den Naturgewalten aus ihrer Heimat vertreiben lassen. Auch Bruce Cable, der hier seinen Buchladen betreibt, beschließt, zu bleiben. Der Hurrikan über zieht die Insel mit einer Spur der Verwüstung. Unter den zehn Todesopfern, die aus den Trümmern geborgen werden, ist auch Nelson Kerr. Dieser war ein Autor von Thrillern und guter Freund von Bruce Cable. Gestorben ist er an Kopfverletzungen, die dem Augenschein nach einer Folge des verheerenden Wirbelsturms sein könnten. Bruce Cable, den wir schon in John Grishams Roman "Das Original" als cleveren Buchhändler kennengelernt haben, zweifelt. Schließlich arbeitete sein Freund an einem neuen Roman. Cable kommt der Verdacht, dass die Protagonisten des neuen Buches keine reine Fiktion sind. Zusammen mit einem Schriftstellerkollegen des toten Autors und einem Studenten, den er eigentlich als Aushilfe in seinem Laden beschäftigt, beginnt er zu recherchieren. Dabei deckt er auf, dass die Wirklichkeit noch viel schlimmer ist als die Phantasie des toten Schriftstellers.Wie schon im Roman "Das Original" bewegt sich John Grisham in "Das Manuskript" weg von den Justiz- und Gerichtssaal-Thrillern, die seinen Ruhm begründeten. Bruce Cable und Camino Island sind die Berührungspunkte dieser beiden Romane, und auch einige andere Protagonisten erscheinen erneut zwischen den Buchdeckeln. Während "Das Original" die Geschichte eines raffinierten Diebstahls erzählt und uns auch in die Welt des amerikanischen Literaturmarkts entführt, ist "Das Manuskript" wieder ein klassischer Thriller. Ein Autor, genau wie John Grisham ehemaliger Anwalt, schreibt über Bösewichte. Da liegt der Verdacht nahe, dass der neue Roman zu nahe an der Wirklichkeit ist. John Grisham gelingt es, diese einfache Grundidee in einen packenden Thriller zu verpacken.