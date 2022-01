Das ZDF feiert 100. «Der Staatsanwalt»

TV-News

Zur Feier des Tages wird ein Eventmanager ermordet aufgefunden. Dieser kam bei einer Firmenparty ums Leben.

Seit dem Jahr 2005 lassen das Zweite Deutsche Fernsehen und der ORF die Reihevon der Odeon TV produzieren. Das Format, welches am 10. Januar 2005 mit nur zwei Episoden pro Staffel startete, gewann Vertrauen und darf pro Season inzwischen mit acht Episoden das Programm bereichern.Am 7. Januar 2022 startet im Übrigen die 17. Staffel, „Tödliches Dickicht“ wird als 90-minütiges Special gezeigt. Dort zu Gast sind unter anderem Bettina Lamprecht, Dirk Martens und Michael Pink. Für die 100. Episode, die am Freitag, den 18. Februar 2022, um 20.15 Uhr auf Sendung geht, hat man sich die Gastdarsteller Astrid Posner, Anne Kanis, Isabel Thierauch, Alexandra Kamp, Leopold Hornung und Elisabeth von Koch geschnappt.Das ist die Geschichte der Jubiläumsfolge: Eventmanagerin Becky Gartner wird nach einer Firmenfeier ermordet aufgefunden. Der Täter scheint schnell gefunden, doch Oberstaatsanwalt Bernd Reuther zweifelt an der Schuld des Barkeepers. Das Buch schrieb Johannes Rotter, Regie übernahm Patricia Frey.