Während der Bundesversammlung sendet Das Erste Olympia

Die Bundesversammlung tritt am 13. Februar zusammen, um ein neues Oberhaupt zu wählen.

Am Sonntag, den 13. Februar 2022, versammeln sich die Mitglieder des Bundestags und die Gesandten der Länder, um in der Bundesversammlung ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Das ZDF schickt dafür Matthias Fornhoff, der Hauptstadtstudioleiter Theo Koll und die Stellvertreter Shakuntala Banerjee auf Sendung, um am Nachmittag darüber zu berichten.Wie die 1.472 Wahlmänner und -Frauen eintreffen und wie die Stimmung in Berlin ist, werden die Zuschauer bereits gegen 11.50 Uhr in einer Sondersendung sehen.ist zunächst nur bis 12.35 Uhr geplant. Dann muss die Berichterstattung für «Bares für Rares – Händlerstücke» und einer Wiederholung von «Mein Hund fürs Leben» pausieren. Ab 14.00 Uhr wird die Berichterstattung fortgesetzt.Statt «Berlin direkt» läuft am Abend, in der das neue Staatsoberhaupt von Peter Frey und Bettina Schausten interviewt wird. Bislang könnte Frank-Walter Steinmeier (SPD) gute Chancen haben, ein weiteres Mal gewählt zu werden. Am Dienstag schlossen sich auch Bündnis 90/Die Grünen der erneuten Wahl des Amtsinhabers an. Allerdings haben bislang die übrigen Parteien keine Gegenkandidaten aufgestellt. Übrigens wird es zu keiner Doppelübertragung zwischen Das Erste und dem ZDF kommen, da in der blauen Eins bis um 17.50 Uhr Berichterstattung von Olympia eingeplant ist. Mit Sicherheit wird aber auch Tina Hassel («Bericht aus Berlin») über den Tag – aus politischer Sicht – informieren.