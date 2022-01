Anna Schäfer mit ihrer Mutter: Wollten schon immer gemeinsam drehen

Interview

Die Schauspielerin Schäfer ist die Tochter von Angelika Thomas. Beide waren diese Woche bei «SOKO Hamburg» zu sehen.

Ich danke Ihnen! Weihnachten war im Kreise meiner Liebsten. Leider nicht alle, da wir recht verstreut sind. Aber ich mag es besinnlich und daher ist es auch ganz schön, wenn es mal nicht zu trubelig ist.«Eine wie Keine» ist wirklich schon sehr weit weg. Aber mit Martina habe ich ja bis seit der ersten Staffel «Knallerfrauen» jedes Jahr gedreht. Daran denke ich oft. Nicht zuletzt wegen der schönen Weihnachtssketche, die es gibt – auch in der «Martina-Hill-Show».Die Bonusfamilie habe ich geliebt. Eine offizielle Absage weiterer Staffeln gab es nicht. Ich hoffe immer noch, dass es weitergeht!Ich wurde angefragt und habe zugesagt.Meine Mama und ich wünschen uns schon seit vielen Jahren, mal zusammen vor der Kamera zu stehen. Das habe wir auch den Castern mitgeteilt und darauf hingewiesen, dass wir gern mal beispielsweise die gleiche Frau in verschiedenen Lebensphasen spielen würden oder eben Mutter und Tochter – und das ist nun Wirklichkeit geworden Oh nein! Wir verstehen uns sehr gut und haben es total genossen. Sowohl, dass wir am Set Zeit miteinander verbringen konnten, als auch die Herausforderung der schauspielerischen Arbeit, die sich ziemlich anders anfühlt, wenn man sich so nah ist. Insbesondere, wenn man die gleiche Konstellation spielt, die man in echt hat, aber diese Konstellation eben eine völlig andere emotionale Qualität hat, als die echte.Wir haben uns selbstverständlich an die Regeln gehalten.Die Band „ANNA&derSWINGKLUB“ liegt völlig auf Eis, nachdem wir immer wieder verschieben mußten und wir neun Leute auf der Bühne sind. Wir können das erst wieder machen, wenn wir wissen, dass wir eine größere Vorstellungsreihe hinbekommen. Mit meinem Musikkabarett „JETZT – morgen war gestern“ konnte ich ein paar Auftritte machen, aber es wurde auch viel abgesagt. Es ist schon mühsam, diese Auf-und-Ab...Oh ja! Das hoffe ich inständig! Ich freu mich unbändig auf meine „STELLA“ an den Hamburger Kammerspielen, die am 23.1.2022 Premiere dort haben wird!Bisher sind des Weiteren zwei Tourneen geplant. Aber ich hätte Riesenlust auf eine Serien- oder Filmhauptrolle!! Meine Termine gibt’s übrigens immer hier: https://www.annaschaefer.net/termine