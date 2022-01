Bei National Geographic wird es eisig

TV-News

Der Fernsehsender strahlt dann die dritte Staffel einer Alaska-Dokumentation aus.

Der Pay-TV-Sender National Geographic strahlt die dritte Staffel seiner Dokumentationaus. Das Format wird mit seinen zehn neuen Episoden immer freitags um 21.00 Uhr zu sehen sein. In den neuen Folgen begleiteten das Team mutige Pioniere auf ihrem abenteuerlichen Weg in ein neues Leben.In den neuen Folgen ist vor allem die Nahrungsbeschaffung das alles beherrschende Thema. Die Winter in Alaska gelten als einer der intensivsten und kältesten der Welt. Die extremen Witterungen und der Alltag in der Wildnis Alaskas ist auch für ausgebuffte Survival-Profis kein Zuckerschlecken. Es sei denn, man wohnt in einen der wenigen Städte. Doch abseits der Zivilisation: Wer bei meterhohem Schnee frische Lebensmittel möchte, hat nur zwei Möglichkeiten: Jagen und Eisangeln.Die zehn neuen Episoden können sowohl in deutscher als auch in englischer Sprachfassung geschaut werden. Wie bei Sky üblich sind alle Episoden im Anschluss abrufbar. Außerdem werden die Episoden bei MagentaTV und Vodafone zur Verfügung gestellt. Bei Disney+ ist die Serie übrigens nicht verfügbar.