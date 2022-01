«Der König der Löwen» setzt sich an die Spitze des Filmprogramms

Quotennews

Auch die Free-TV-Premiere von «Terminator: Dark Fate» bei ProSieben kam nicht an den Film in Sat.1 heran.



Betrachtet man lediglich die privaten Sender war zur Primetime des Neujahrestages Sat.1 nicht zu schlagen. Mitaus dem Jahr 2019 überzeugte der Sender 2,24 Millionen Fernsehende zum Einschalten und sicherte sich somit hohe 7,0 Prozent Marktanteil. Die 1,06 Millionen Jüngeren sorgten zudem für herausragende 13,3 Prozent. Mit «Dumbo» ► sank die Reichweite im Anschluss auf 0,94 Millionen Menschen, während auch die Quote auf annehmbare 4,7 Prozent zurückging. Die 0,42 Millionen Umworbenen lagen mit 7,9 Prozent Marktanteil noch knapp über dem Senderschnitt.ProSieben versuchte mit der Free-TV-Premiere des Actionfilms «Terminator: Dark Fate» ► dagegenzuhalten und durfte sich auch über ein gutes Ergebnis freuen. Die 1,84 Millionen Zuschauer holten eine starke Quote von 5,8 Prozent. Bei den 0,72 Millionen Werberelevanten wurden solide 9,1 Prozent ermittelt. Mit dem Horrorfilm «Operation: Overlord» ► hielt sich der Marktanteil bei 1,11 Millionen Interessenten weiterhin konstant. Das jüngere Publikum verkleinerte sich auf 0,44 Millionen Menschen, so dass noch passable 8,6 Prozent Marktanteil eingefahren wurden.Die Komödielockte 0,88 Millionen Filmfans zu RTLZWEI , so dass dem Sender solide 2,7 Prozent sicher waren. Die 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährigen erzielten zudem ein überdurchschnittliches Ergebnis von 5,2 Prozent. Kabel Eins fuhr mitakzeptable 2,6 Prozent bei 0,85 Millionen Zusehenden ein. Bei den 0,38 Millionen Jüngeren waren solide 4,7 Prozent Marktanteil sicher. Bei VOX lag die Sehbeteiligung mit «Johnny English – Man lebt nur dreimal» ► bei schwachen 2,3 Prozent, da nicht mehr als 0,74 Millionen Neugierige einschalteten. Die 0,23 Millionen Umworbenen kamen ebenfalls nicht über eine miese Quote von 2,8 Prozent hinaus.