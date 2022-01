«Tatort» überholt «Das Traumschiff» mit mehr als zwei Millionen Zuschauern Vorsprung

Quotennews

Wie immer am Neujahrestag hieß es Krimi gegen Urlaubserie. In diesem Jahr fiel das Duell recht deutlich aus.



Am zweiten Weihnachtsfeiertag segeltenach Schweden, zur traditionellen Neujahrsausgabe ging es weiter nach Namibia. Vor genau einem Jahr schaffte es die neuste Ausgabe auf 7,29 Millionen Fernsehende, gestern waren es noch 6,46 Millionen. So lag man zumindest 700.000 Zuschauer vor der Weihnachts-Ausgabe. Dem Sender war ein starker Marktanteil von 19,7 Prozent sicher. Die 1,32 Millionen Jüngeren schafften es sogar knapp vor das Vorjahresergebnis und sicherten sich herausragende 16,2 Prozent.Parallel dazu lief im Ersten der, der die Nase recht deutlich vorne hatte. Mit einer Reichweite von 8,53 Millionen Krimifans betrug der Vorsprung mehr als zwei Millionen Zuschauer. Folglich wurden hier überzeugende 26,0 Prozent Marktanteil ermittelt. In der jüngeren Gruppe fiel der Zweikampf deutlich knapper aus. Mit 1,41 Millionen Interessenten gewann das Erste jedoch auch hier und wurde mit einer erfolgreichen Quote von 17,3 Prozent belohnt.Auf dem Sender folgten die ersten beiden Folgen der neuen Thrillerserie, welche noch 3,67 und 3,02 Millionen Fernsehende auf dem Sender hielten. Dies glich guten Marktanteilen von 12,4 sowie 12,1 Prozent. Die 0,49 und 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhren solide Sehbeteiligungen von 6,5 und 5,8 Prozent ein. Zu dieser Sendezeit hatte das ZDF mit einer neuen Folge vondeutlich mehr Erfolg. Die 5,37 Millionen Zuschauer erhöhten auf starke 19,9 Prozent. Bei den 0,94 Millionen Jüngeren wurden hervorragende 13,8 Prozent eingefahren.