Der öffentlich-rechtliche Jahresabschluss

Quotennews

Zur letzten Primetime des Jahres 2021 sendeten beide öffentlich-rechtlichen Sender abendfüllende Shows. Im Ersten begrüßte Jörg Pilawa seine Gäste, im Zweiten moderierten Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner.

Ein neues Jahr mit neuem TV-Plan. 2020 entschied sich das Zweite noch für einen anderen Sendeplan und sicherte sich um 20:15 Uhr am Silvester-Tag mit den4,26 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 16,1 Prozent. Erst danach startete man in Mainz in die Jahresabschluss-Show. Ab 21:45 Uhr konnten dann noch 3,58 Millionen Zuschauer ab drei Jahren gehalten werden, wodurch der Marktanteil auf 13,2 Prozent sank. Jüngere Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren waren damals in der Primetime 0,34 Millionen anwesend, wobei sich diese Zahl bei der erwähnten im Anschluss laufenden Show auf 1,18 Millionen hochschraubte. Der entsprechende Marktanteil stieg von 5,1 auf 15,5 Prozent.Im Ersten ergab sich kein derartiger Wechsel, denn auch im letzten Jahr sendete die blaue Eins ab 20:15 Uhr. Damals schauten 4,71 Millionen Menschen zu, wovon 0,92 als jüngere Zuschauer definiert werden konnten. Die Marktanteile lagen bei insgesamt 17,5 und 12,7 Prozent bei den jüngeren Zuschauern. Doch genug vom mittlerweile vorletzten Jahr, denn 2021 liegt hinter uns und die Zahlen des letzten Abends ergaben Folgendes. Das Erste setzte sich mit 3,8 Millionen Zuschauern erneut an die Spitze der Primetime-Reichweite und konnte mit derganze 17,1 Prozent binden. Aus der Kategorie der jüngeren Zuschauer fanden 0,46 Millionen den Weg zum Ersten, wodurch sich ein Marktanteil von 8,8 Prozent ergab.Das Zweite musste auch mit neuem Silvester-Sendeplan mit Platz zwei vorliebnehmen, dennholte lediglich 2,25 Millionen Zuschauer nach Mainz. Hiervon waren immerhin bessere 0,8 Millionen Zuschauer der jüngeren Altersgruppe zuzusprechen und das ZDF trägt somit einen kleinen Sieg mit ins neue Jahr. In Marktanteilen gesprochen, blockierte das Zweite 10,2 Prozent des gesamten TV-Marktes und 15,0 Prozent am Markt der jüngeren Zuschauer.