Sat.1 schiebt die Quizshows vom Vorabend in den Vormittag

TV-News

Die Dosis «Buchstaben Battle» am Vorabend wird halbiert, stattdessen sollte man nun ab 10 Uhr zum mitraten einschalten.



2021 hatte Sat.1 versucht das Vorabendprogramm mit verschiedenen Quizshows attraktiver zu machen. Dies ging allerdings oftmals nach hinten los und nach einiger Zeit entschied man sich nun ab 18 Uhr für eine Doppelausgabe von. Als richtiger Erfolg kann das jedoch nicht gewertet werden, denn meist werden hier Werte um die niedrige Marke von drei Prozentpunkten verbucht. Ab 10. Januar wird es ab 19 Uhr nur noch eine Folge der Quizshow geben. Zuvor soll dannran und für neue Lichtblicke im Vorabendprogramm sorgen.Bislang ist von diesem Format eine Folge ab 17.30 Uhr zu sehen, welche mit fünf bis sieben Prozent auf dem Gesamtmarkt meist recht gut wegkommt. Das Programm wechselt also auf 18 Uhr und wird von nun an im Doppelpack zu sehen sein. Ab 17 Uhr springt nunein und wird ebenfalls um eine zusätzliche Ausgabe erweitert.Die tägliche Quizdosis, die somit am Vorabend abgezogen wird, erhält somit einen neun Platz im Vormitttagsprogramm. Unter der Woche setzt Sat.1 ab 10 Uhr auf Wiederholungen des «Buchstaben Battles» mit Ruth Moschner. Daran schließt sich eine Stunde später Ross Anthonys Rateshowan. Ersetzt werden dadurch Wiederholungen von, was zuletzt nicht überzeugte. Einzig die 12 Uhr-Ausgabe von der ursprünglichen Dokusoapwird bestehen bleiben.