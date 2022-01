Primetime-Check

«Die Silvester Show mit Jörg Pilawa» im Ersten, «Willkommen 2022» im Zweiten, RTL brachte die «Ultimative Chart Show» und Sat.1 ging aufs Ganze. Was bot die letzte Primetime des Jahres?

Das Erste verabschiedete sich von 2021 mit der «Die Silvester Show mit Jörg Pilawa» und vor 3,809 sMillionen Zuschauer ab drei Jahren, die für einen Marktanteil von brauchbaren 17,1 Prozent sorgten. Bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ergab sich mit der Silvester-Show ein Anteil von 8,8 Prozent bei 0,46 Millionen Zuschauern. Das Zweite setzte in der letzten Jahres-Primetime auf «Willkommen 2022» und erreichte damit 2,25 Millionen Zuschauer insgesamt. Jüngere Zuschauer waren hiervon 0,8 Millionen, wodurch sich der Marktanteil am entsprechenden Markt auf 15,0 Prozent einstellte. Insgesamt reichte es zu ordentlichen 10,2 Prozent Marktanteil.Bei ProSieben endete das Jahr mit «Der Schuh des Manitu – Extra Large». Unterföhring sicherte sich mit dem Bully-Film 1,11 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 5,1 Prozent. Aus der klassischen Zielgruppe waren hiervon 0,5 Millionen und damit ein Marktanteil von 10,2 Prozent vertreten. Um in München zu bleiben: Kabel Eins schickte um 20:15 Uhrüber den Äther. Dabei waren 0,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wodurch sich 3,1 Prozent Anteil am TV-Markt ergaben. Außerdem reichte es zu 0,18 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und damit zu einem Marktanteil von 3,7 Prozent.Sat.1 spielte an Silvester die Showund sicherte dem Bällchensender damit 0,69 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Mit 0,12 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe reichte es zu 2,5 Prozent Marktanteil, während es insgesamt 3,1 Prozent am gesamten TV-Markt waren. VOX sendete die Musik-Doku-Reihe «100 Songs, die die Welt bewegten» den ganzen Tag und erreichte zur Primetime damit 0,87 Millionen Zuschauer. Aus der Zielgruppe konnten wiederum 0,28 Millionen Zuschauer gemessen werden, wodurch es zu 5,5 Prozent am Markt reichte. Insgesamt reichte es zu 3,9 Prozent Marktanteil.Mit dem Klassiker «Die Nackte Kanone» ergatterte RTLZWEI 0,45 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 2,1 Prozent. Aus der Zielgruppe konnten hiervon 0,18 Millionen Zuschauer definiert werden, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 3,6 Prozent ergab. Zu guter Letzt sendete RTL in der finalen Primetime. Die Geissen-Show beendete das Jahr vor 1,83 Millionen Zuschauern insgesamt, aus der Zielgruppe konnten hier 0,66 Millionen gemessen werden, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 12,7 Prozent einstellte. Insgesamt reichte es 8,2 Prozent Marktanteil.