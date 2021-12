«Galileo Big Pictures»-Jahresrückblick verliert gegenüber dem Vorjahr

Quotennews

Das Filmprogramm von Sat.1, VOX und RTLZWEI ließ sich zudem recht deutlich von Kabel Eins abhängen. Der Sender punktete mit zwei Teilen von «Crocodile Dundee».



ProSieben blickt mit den emotionalsten Bildern des Jahres auf 2021 zurück. Im Rahmen vonpräsentiert Aiman Abdallah die 50 aufregendsten und außergewöhnlichsten Geschichten des Jahres. Im vergangenen Jahr überzeugte das Format zum Jahresende 1,40 Millionen Fernsehende, was einem hohen Marktanteil von 5,1 Prozent entsprach. Die 0,83 Millionen Umworbenen landeten bei guten 10,7 Prozent. Mit 1,16 Millionen Neugierigen sank die diesjährige Ausgabe auf gute 4,7 Prozent. Trotz eines Rückgangs des jüngeren Publikums auf 0,64 Millionen Menschen blieb die Quote hier mit 10,6 Prozent beinahe konstant.Sat.1 wollte mit dem Abenteuerdrama, ging allerdings mit lediglich 0,88 Millionen Fernsehenden gänzlich unter. Nicht mehr als schwache 3,0 Prozent Marktanteil waren hier möglich. Die 0,24 Millionen Werberelevanten landeten bei ernüchternden 3,6 Prozent. VOX überzeugte mit dem Actionfilmähnlich wenige Filmfans. Die 0,81 Millionen Fernsehenden bedeuteten niedrige 2,8 Prozent. Allerdings lagen die 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährigen mit 7,1 Prozent genau im Senderschnitt.Bei RTLZWEI lief die Komödievor 0,51 Millionen Zuschauern, was eine maue Sehbeteiligung von 1,9 Prozent zur Folge hatte. Die 0,27 Millionen Jüngeren sicherten sich zumindest passable 4,2 Prozent Marktanteil. Während der Erfolg bei all diesen drei Sendern also nicht sonderlich groß war, stach Kabel Eins mit Teil eins und zwei vondeutlich hervor. Der Sender vergrößerte das Publikum sogar von anfangs 1,12 auf 1,54 Millionen Menschen, so dass die Quote einen Sprung von guten 3,8 auf hervorragende 8,2 Prozent machte. Die Zielgruppe war mit 0,27 sowie 0,32 Millionen Umworbenen vertreten. Hier war eine Steigerung von annehmbaren 4,1 auf starke 6,5 Prozent möglich.