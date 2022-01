Blockbuster-Battle

VOX setzt auf «Johnny English», Sat.1 auf Simba und ProSieben schickt Arnold Schwarzenegger als «Terminator» in dieses Battle: Wer darf sich über den Sieg freuen?

Die Bewertung

(VOX, 20:15 Uhr)Der Tollpatsch ihrer Majestät ist zurück! Bei einem Hackerangriff werden fast alle britischen Spione enttarnt. Nur Johnny English, der sich der Digitalisierung bislang erfolgreich widersetzen konnte, ist übrig. Mit seinen analogen Methoden ist ausgerechnet er die letzte Hoffnung für den Geheimdienst. So macht sich English mit seinem Kollegen auf, um die Welt zu retten. Dabei trifft er auch auf die verführerische wie mysteriöse Schurkin Ophelia. Quotenmeter bezeichnete den dritten «Johnny English»-Teil als „einen soliden Spionage-Plot“ mit einem „gut aufgelegten Cast und stimmig inszeniertem Slapstick, der niemals unter die Gürtellinie wandert“.Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDb User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Dieses computeranimierte Remake des gleichnamigen Zeichentrickklassikers erweckt die tierischen Protagonisten auf atemberaubende Weise zum Leben: Als Thronfolger des "Geweihten Landes" wird Löwenprinz Simba auf dem Königsfelsen freudig von der Gemeinschaft empfangen - mit Ausnahme seines Onkels Scar, der mithilfe einer Hyänen-Gruppe einen perfiden Plan schmiedet, um die Macht an sich zu reißen. Das Fazit der Quotenmeter-Kino-Kritik : „Das «Der König der Löwen»-Remake ist technisch herausragend, jedoch eine künstlerische Vollkatastrophe.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Sechster Teil der actionreichen Science-Fiction-Reihe mit Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger und Mackenzie Davis: Dani Ramos ist eine unbescholtene Bürgerin, die plötzlich aus dem Alltag gerissen wird, als ein hochentwickelter Terminator aus der Zukunft sie angreift. Zum Glück bekommt sie Hilfe von dem Cyborg Grace. Zeitgleich erhält Sarah Connor einen anonymen Hinweis auf die Ankunft des Rev-9, der Dani ausschalten will. Gemeinsam stellen sich die drei Frauen dem Kampf. So urteilte Quotenmeter in seiner Kino-Kritik über den sechsten «Terminator»-Teil : „Alles in allem bekommt man hier exakt das, was man von einem modernen «Terminator»-Film erwarten darf: wenig Überraschung, dafür alles in allem ordentliche Genreunterhaltung.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 6