«heute journal» belegt zum Abschied von Claus Kleber den ersten Platz der Tagesrangliste

Quotennews

Über sechs Millionen Menschen sahen die letzte Ausgabe des Moderators am gestrigen Abend.



Nach über 18 Jahren verabschiedete sich Claus Kleber am vergangenen Abend mit seinem letzten. Mit 6,21 Millionen Fernsehenden war das Interesse so groß wie seit dem Sommer nicht mehr, als die Reichweite aufgrund der Fußball-EM enorm war. Die Nachrichtensendung wurde zum gefragtesten Programm des Tages und sicherte sich starke 22,0 Prozent Marktanteil. Bei den 0,87 Millionen Jüngeren landete man auf Platz zwei der Tagesrangliste und fuhr eine herausragende Quote von 12,5 Prozent ein.Zuvor wurdengezeigt, welche in der vergangenen Woche auf 5,09 Millionen Zuschauer zurückgefallen waren. Auch mit 0,59 Millionen Jüngeren war man deutlich schwächer unterwegs gewesen als in den vorherigen Episoden. Auf dem Gesamtmarkt setzte sich dieser Trend jedoch fort und das Publikum verkleinerte sich auf 4,99 Millionen Menschen. Dies entsprach einem hohen Marktanteil von 16,8 Prozent. Die 0,73 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich hingegen auf sehr starke 11,1 Prozent.Die dritte Staffel der Comedyseriewurde an zwei Abenden jeweils im Viererpack ausgestrahlt. Am Mittwoch war das Interesse mit 2,02 bis 1,16 Millionen Fernsehenden recht gering gewesen. Somit blieb der Marktanteil bei schwachen Werten von 8,0 bis 6,6 Prozent hängen. Gestern lag das Interesse mit 2,44 bis 1,21 Millionen Zusehenden zumindest etwas höher. Das ZDF startete mit mäßigen 9,8 Prozent, ehe es auf bis zu niedrige 7,2 Prozent zurückging. Das jüngere Publikum setzte sich aus 0,36 bis 0,19 Millionen Jüngeren zusammen. Nach anfangs soliden 5,5 Prozent, fiel auch hier die Quote auf akzeptable 4,3 Prozent.