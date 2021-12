«Emily in Paris» bezaubert VOD-Nutzer

VOD-Charts

Dennoch kam die neue Netflix-Serie nicht auf die Nummer eins. Der erste Platz ging an eine altbekannte Serie.

Bereits seit 19. November 2021 seht bei Amazon Prime Video die Serie(«The Wheel of Time») zur Verfügung, doch erst in den vergangenen Wochen sprach sich die Serie herum. Die Sony Pictures Television-Produktion mit Rosamund Pike verbuchte zwischen 23. und 29. Dezember 2021 29,1 Millionen Aufrufe. Auf dem zweiten Rang kammit sagenhaften 22,9 Millionen Klicks.Die Netflix-Produktionen(«Money Heist») undfolgen mit 22,2 und 21,1 Millionen Abrufen. Die neue Komödie von Adam McKay, die mit Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence und Meryl Streep besetzt ist, ist ebenfalls ein Hit. 18,1 Millionen Mal wurde der Spielfilm in Deutschland abgerufen. Komplizierter ist die Auswertung von, das seit Kurzem mit neuen Folgen bei Sky verfügbar ist. Die 13,1 Millionen Abrufe verteilen sich zu 78 Prozent auf Netflix , zu 15 Prozent auf Prime Video und sieben Prozent von Sky.(«Three Wishes for Cinderella») aus dem Jahr 1973 verzauberte ebenfalls die VOD-Abonnenten. 8,95 Millionen Mal wurde der Film in dieser Woche abgerufen, darunter entfallen 60 Prozent der Zuschauer auf Amazon Prime Video, die übrigen sahen das Abenteuer-Film bei Netflix . Und sonst?verfolgten 9,62 Millionen,brachte 8,83 Millionen Klicks. Dauerbrennerwurde 8,78 Millionen Mal aufgerufen.