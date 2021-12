Das Erste startet ungewöhnliche Donnerstags-Reihe

TV-News

Mit Formaten wie den «Der Amsterdam-Krimi» und «Der Zurück-Krimi» erreicht die blaue Eins am Donnerstag ein riesiges Publikum. Jetzt soll ein anderer Krimi folgen.

Bei den Verantwortlichen im Ersten setzt man immer öfters auf sogenannte Landkrimis, die an Orten wie Zurück, Wien, Kroatien, Irland oder Bozen spielen. Bei der Entwicklung neuer Krimi-Reihen sind die Macher allerdings nicht auf dieses Schema beschränkt, weshalbam 17. Februar (Online: 15. Februar) ansteht.Die Hauptrollen übernehmen Kai Wiesinger, Isabell Polak, Anja Herden und Rainer Reiners. Die Regie setzte Max Zähle um. Nils-Orten Osburg und Edzward Onneken schrieben das Skript, das nach dem gleichnamigen Roman von Christoph Spielberg stammt. Die Firma Schiwage Film produziert die Reihe in Auftrag von rbb und ARD Degeto. Die Dreharbeiten in Berlin wurden zwischen November und Dezember 2020 umgesetzt.„Da die Romanvorlege von einem tatsächlich praktizierenden Arzt geschrieben wurde, tauchen wir in ein gut recherchiertes, medizinisches Umfeld ein“, erklärte Hauptdarsteller Wiesinger. „Das Verbrechen ist natürlich nicht dokumentarisch, aber so durchaus vorstellbar. Wie jedes andere Geschäftsfeld bietet schließlich auch das Krankenhaus ein breites Spektrum an Betrugsmöglichkeiten, vom Organhandel bis zur korrupten Auftragsvergabe.“Produzent Marcos Kantis erklärt: „Anders als in den meisten Krimireihen ermittelt bei uns kein Kommissar, dessen Job es ja gerade ist, Fälle zu lösen, sondern ein Paar aus dem Zivilleben – hauptberuflich ein Arzt und eine Lehrerin – die in ihrer Arbeitswelt direkt mit den kriminellen Machenschaften konfrontiert werden und hier mit dem gesunden Menschenverstand und dem Wunsch nach einer gewissen Gerechtigkeit die Fälle angehen. Hier ist es mehr Berufung als Beruf, das Kriminelle zu überführen.“