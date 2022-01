Eva Hewson soll Sat.1 Emotions bereichern

TV-News

Der Mittwochabend wird in den nächsten Wochen von einer australischen Miniserie ausgeschmückt.

Während die RTL-Gruppe ihre Miniserien gerne in einer Eventprogrammierung sendet, geht ProSiebenSat.1 meist einen anderen Weg. Die aus Neuseeland stammende Seriemit Eve Hewson, Eva Green und Himesh Patel startet am Mittwoch, den 18. Januar 2022, beim Pay-TV-Sender Sat.1 Emotions . Wöchentlich sind zwei Episoden der sechsteiligen Serie zu sehen. Die Serie wird dann auch beim Streamingdienst Joyn aufrufbar sein.Das Format spielt im Neuseeland des Jahres 1860. Damals pilgerten unzählige Menschen auf die Südinsel, um sich am Goldrauch zu beteiligen. Im Mittelpunkt steht die junge Anne Wetherell, die von einer Zukunft am anderen Ende der Welt träumt und deshalb ihre Heimat Großbritannien verlässt. Dort findet sich in Emery Staines der Mann ihrer Träume, doch der Weg ist steinig und schwer.Bei «The Luminaries» führte Clarie McCarty Regie, Elenaor Catton schrieb das Skript. Die Serie stammt von Wirking Title Television, Southern Light Films, TVNZ, Freemantle Media und Silver Reel. Die Serie wurde im Sommer 2020 bei BBC One ausgestrahlt, TVNZ1 setzte bereits im Mai auf die Serie.