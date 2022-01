«Virgil»: arte strahlt BBC-Hit aus

TV-News

Ab Mitte Januar 2022 können die Zuschauer das Format sehen, das seit «Bodyguard» nicht mehr so viele Menschen begeisterte.

Deutschland hat «Das Boot», Großbritannien kann sich überfreuen. Das Format von Tom Edge, der Autor schrieb an «The Crown» und «Lovesick», hat für die BBC ein hochkarätiges Drama entwickelt. Diese Miniserie, bestehend aus sechs Episoden, kommt nun nach Deutschland. Das Format wurde im August und September 2021 in England gezeigt und kam mit jeder Folge auf über zehn Millionen Zuschauer.Die Hauptrollen spielen Suranne Jones, Rose Leslie, Shaun Evans und Martin Compston. Die ITV Studios haben den internationalen Vertrieb übernommen, World Productions, das Studio hinter dem Hit «Bodyguard», hat die Serie produziert. In den Vereinigten Staaten gehört die britische Produktion seit Weihnachten 2021 zum Programmangebot von Peacock . Der deutsch-französische Kultursender arte startet die Serie am 13. Januar 2022 um 21:50 Uhr mit drei Episoden, sieben Tage später stehen die weiteren drei Geschichten auf dem Programm.Darum geht es bei «Virgil»: Als ein Besatzungsmitglied, Craig Burke, an Bord des Trident-Atom-U-Boots HMS Vigil tot aufgefunden wird, wird Detective Amy Silva zu den Ermittlungen gerufen. Der Haken an der Sache? Die nukleare Abschreckung des Vereinigten Königreichs muss ungebrochen bleiben, also bleibt das U-Boot auf Patrouille und Amy muss sich der Besatzung anschließen, um zu ermitteln.