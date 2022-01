Meike geht zur Polizei

Soap-Check

Bei «Köln 50667» ist Lisa bereits seit Freitag verschwunden und nicht mehr erreichbar. Was wird die Ordnungshüter herausfinden?

Katrins Begeisterung für ihre geplante Selbständigkeit lässt Florians Zweifel verstummen. Katrin meistert zu seiner Bewunderung die Planung ihres Tourismusbüros mit Bravour auch ohne seine Hilfe. Als sie ihm im Moment ihres größten Glückes für seine Unterstützung dankt, überkommt Florian die alte Sehnsucht und er küsst Katrin. Simon und Sara sind von Saras drohender Unfruchtbarkeit völlig aus dem Konzept: Wenn Sara Kinder will, muss sie sich beeilen. Die Entscheidung, ob sie jetzt ein Kind wollen oder nie, muss das Paar allein treffen. Aber wie? Dörte hat ein schlechtes Gewissen, weil sie das Tee-Date mit Gunter über ihren Unternehmungen mit Merle vergessen hat. Für Gunter kein Problem: Sie holen es beim Essen in einem Restaurant nach. Doch dann überraschen sie sich gegenseitig mit einem selbstgekochten Essen. Als Lilly sich beschwert, dass sie in den Herbstferien wieder nicht in den Urlaub fahren, schmieden die Kinder Pläne: Ben fährt mit Lilly, Joe und Sam zu Hendrik nach London.Während Robert die Frage umtreibt, ob er sich ernsthaft auf Ariane einlassen will, nähern sich Lia und Erik weiter an. Auch Robert bemerkt, dass sich zwischen den beiden etwas anbahnt, und fordert Erik auf, seine Finger von Lia zu lassen. Als diese davon erfährt, stellt sie Robert fassungslos zur Rede. Shirin ist sehr verletzt, dass Henning nicht zu ihr steht. In dieser Situation wird sie von Gerry aufgefangen, der nicht versteht, wie ein Mann nicht stolz darauf sein kann, eine so tolle Frau wie Shirin an seiner Seite zu haben. Auch Henning wird klar, dass er Mist gebaut hat, und er bittet Shirin mit einem großen Blumenstrauß um Verzeihung. Paul hadert damit, eine Falschaussage gegen Ariane zu machen. Daraufhin zieht er Josie ins Vertrauen, die ihn dazu ermutigt, Christoph die Stirn zu bieten. Als Paul sich später bei ihr für die Hilfe bedankt, erkennt Constanze, dass er Josie im Gegensatz zu ihr vertraut. Hildegard genießt die Kutschfahrt mit dem anschließenden Picknick sehr und ist gerührt, dass Alfons sich so viel Mühe gemacht hat, um ihr bei ihrer Rückkehr etwas Besonderes zu bieten. Alfons bedankt sich hinterher bei Gerry für den schönen Tag, den dieser ihm und Hildegard wegen seiner unbedachten Bemerkung beschert hat.Tina ist geschockt, als plötzlich ihr Ex-Freund Volker vor ihr steht. Schafft sie es, ihn ohne größere Eskalation wieder abzuschütteln? Nach ihrer Diagnose will Katharina so schnell wie möglich schwanger werden. Teilt Christian ihren Wunsch nach Nachwuchs? Josephine lässt sich auf ein Abendessen mit Pfarrer Burman ein. Der Beginn einer dicken Freundschaft?Ute durchschaut, dass Benedikt sie von sich stoßen will. So schwer es Benedikt auch fällt, er drängt seine Gefühle zurück und geht den nächsten Schritt. Matteos Schulstart ist anders als gedacht. Seine Ex-Freundin braucht seine Hilfe. Ihr Bauchweh entpuppt sich als etwas ganz anderes. Eva startet volle Kanne zurück in ihr Anwaltsleben und erklärt Tobias den Krieg. Doch sie hat ein entscheidendes Detail übersehen.Richard stellt Maximilian ein Ultimatum, innerhalb eines Tages etwas Verwertbares gegen Caroline zu finden. Unter Druck versucht Maximilian, einen Plan zu fassen. Als Chiara klar wird, dass Jana die Choreografie zu ihrem Lauf geklaut hat, muss sie blitzschnell entscheiden, wie sie sich und den Ruf des Zentrums retten kann.Während Moritz der Kuss mit Luis durch Mark und Bein fährt, ist für Luis klar, dass das nicht mehr als ein Partyspaß war. Auch Miriam nimmt es locker. Aber lässt der Kuss Luis wirklich so kalt, wie er es sich selbst einredet? Bei Erik scheint sich etwas Neues aufzutun, als Kian ihm ein Lokal in Neukölln anbietet und bereit wäre, in ihn zu investieren. Toni gefällt das, und ihr positives Bild von Kian verstärkt sich immer mehr.Meike flippt morgens aus, als sie von Mo erfährt, dass Lisa seit Freitag verschwunden und nicht mehr erreichbar ist. Sie macht sich auf den Weg zur Polizei, um eine Vermisstenmeldung aufzugeben. Auf dem Weg dorthin hält Meike bei George, um sich für den Tag freizunehmen. Dabei ahnt sie nicht, dass er Lisa Unterschlupf gewährt hat. George hält zunächst dicht, später plagt ihn aber doch sein schlechtes Gewissen. Er gibt zu, dass Lisa bei ihm ist. Meike ist deswegen stocksauer auf ihn, ändert jedoch ihre Meinung, als sie mitbekommt, wie George vor dem Hostel auf Lisa einredet. Er überzeugt sie davon, wieder ins Wohnheim zu gehen und keinen Quatsch mehr zu machen. Meike wird nun klar, dass George recht hatte. Es ist wichtig, dass Lisa ihm vertrauen kann. Offenbar hat er einen guten Einfluss auf sie.Lynn will ekstatisch ihren ersten Tag ohne Kind verbringen, als der Arzt ihr das OK dazu gibt. Doch lange währt ihre neugewonnene Freiheit nicht. Der Girlsday mit Chiara ist bald zu Ende, weil die kleine Luna sich trotz größter Bemühungen durch Emmi und Krätze weigert, die Flasche zu nehmen. Lynn ist ziemlich sauer, doch sie muss aufs Hausboot zurück und ihr Baby stillen. Als Krätze ihr dann auch noch erzählen will, wie süß sie mit Luna aussieht, platzt ihr der Kragen: Sie ist nicht süß und sie will eigentlich auch nichts mit diesem Baby zu tun haben! Ziemlich gefrustet schiebt sie ihre aufkommende Mutterliebe beiseite und konzentriert sich angestrengt auf all die Nachteile, die Luna mit sich bringt. Kurzerhand entscheidet sie sich, jetzt wieder zur Schule zu gehen, um ihr normales Leben zurückzubekommen.