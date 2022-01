«Geh aufs Ganze!» fällt zum Jahresabschluss durch

Quotennews

Dass 2021 wohl das Jahr der Show-Comebacks wurde, ist kein Geheimnis mehr. Sat.1 entschied sich zum Jahresabschluss für die insgesamt vierte Ausgabe von «Geh aufs Ganze!». Mit Erfolg?

Im letzten Jahr wirkte die Sat.1-Silvester-Planung noch etwas undurchdacht und mitoder Shows wieoderbegann die Silvester-Primetime mit. Mit jedoch 1,2 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von respektablen 4,5 Prozent am Silvesterabend brauchte sich der Animationsfilm beim Bällchensender nicht zu verstecken. Deutlich zu mager fielen jedoch die Zahlen in der Zielgruppe aus, denn mit 0,4 Millionen Zuschauern reichte es lediglich zu 5,9 Prozent am entsprechenden Markt. Damit musste sich Sat.1 damals zur Einordnung direkt hinter der RTLZWEI-Primetime anstellen, in welcher0,47 Millionen Zielgruppen-Zuschauer begeisterte.Angekommen am letzten Tag im Jahr 2021 sieht der Sat.1-Sendeplan komplett verändert aus. Ohne die Zahlen für diese Uhrzeit bemühen zu wollen, startet die bunte Kugel mit fünf Folgenab 05:40 Uhr in den finalen Tag des Jahres, bevor es ab 10:20 Uhr ebenfalls fünf Folgen der-Reihe gibt. Beginnend mitkonnte Sat.1 sich auf 0,27 Millionen Zuschauer verlassen, wodurch sich ein Marktanteil von 3,5 Prozent ergab. Überundsteigerte sich die Aufmerksamkeit auf 1,01 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 5,2 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern aus der klassischen Zielgruppe begann die Reihen-Ausstrahlung mit 0,08 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 4,4 Prozent und endete mit 0,25 Millionen Zielgruppen-Zuschauern, die einen Marktanteil von 6,0 Prozent markierten.Wie schon die beschriebenen Folgen vom «Buchstaben Battle» und sämtliche «111»-Episoden war auch die Primetime mit Wiederholungen belegt. Das eigentlich geplantePromi Special wurde gestrichen und daher dieses Wiederholungs-Silvester. Aus Sicht der Quoten ein schon schlechter Schachzug, denn mit 0,69 Millionen Zuschauern zur Primetime wird man bei Sat.1 nicht zufrieden sein. Hinzu kommen schwache 0,12 Millionen Zielgruppen-Zuschauer und ein entsprechender Marktanteil von 2,5 Prozent. Insgesamt beendete Sat.1 das Fernseh-Jahr mit einem Primetime-Marktanteil von 3,1 Prozent. Diese Zahlen reduzierte sich bei der zweiten «Geh aufs Ganze!»-Folge auf insgesamt 0,64 Millionen Zuschauer und 0,15 Millionen Umworbene. Damit belegte der Bällchensender zum Jahreswechsel 2,8 Prozent am Gesamtmarkt und 2,7 Prozent am Zielgruppen-Markt.